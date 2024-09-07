طائرات "درون" تقلص زمن مكافحة الحرائق بالشارقة

وأشار العميد النقبي إلى أنه سيتم إدخال طائرتين مسيرتين إلى الخدمة في الربع الأول من العام المقبل، موضحاً أن الطائرات جاهزة للعمل إلى حد كبير، لكنها تخضع لتحسينات في الأداء في بعض التفاصيل مثل قطر خرطوم رش المياه، وقوة ضخ المياه، واستخدام مواد إطفاء أخرى مثل الرغوة أو البودرة الجافة، وإمكانية إضافة تعليمات الإخلاء الصوتية وزيادة الارتفاع الأقصى للطائرة من 150 إلى 200 متر، أي ما يعادل نحو 60 طابقاً، بهدف جعلها أكثر كفاءة في حرائق المباني الشاهقة.