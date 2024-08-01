طائرات "درون" تدعم شرطة دبي في إدارة الطوارئ
تساعد الطائرات دون طيار التي قد تراها تحلق فوقك في سماء دبي الشرطة بأكثر من طريقة، حيث تمنحها هذه الأنظمة المتطورة التي تسمى "درون بوكس" "Drone Box" القدرة على تسريع الوصول إلى مواقع الحوادث وتسريع حركة المرور ووقت الاستجابة الجنائية من خلال تزويد مركز القيادة بالمعلومات المطلوبة.
ويدعم نظام الطائرات دون طيار مجموعة متنوعة من العمليات الأمنية والشرطية، بما في ذلك المشاركة في العمليات الميدانية للدوريات الأمنية والمرورية المتواجدة في شوارع ومناطق إمارة دبي، وعمليات الإنقاذ، خاصة في المناطق الخارجية، وإدارة الأزمات والكوارث، والكشف الاستباقي للمخاطر ومراقبة الحركة المرورية وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالبيانات والمعلومات.
وقال العميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، في بيان صحفي يوم الأربعاء: "إن نظام "درون بوكس" مزود بالعديد من منصات الإطلاق الذكية في جميع أنحاء الإمارة، حيث يتم نشر هذه الطائرات دون طيار من المنصات عند تلقي البلاغات، مما يقلل بشكل كبير من زمن الاستجابة للحوادث الخطيرة وحالات الطوارئ".
وتعد شرطة دبي من أوائل الجهات الشرطية حول العالم التي قامت بإنشاء وإطلاق مثل هذا النظام الذكي والمتطور في مجال الطائرات دون طيار للعمل الشرطي. وأشار العميد تركي إلى أن الطائرات دون طيار التي شاهدها الجمهور في مناطق مختلفة من الإمارة هي جزء من العمليات الشرطية المستمرة المصممة لتعزيز الأمن.
وأضاف: "تظل شرطة دبي في طليعة الابتكار بفضل النظام الذكي والمتطور للطائرات دون طيار والذي يدعم العمليات الشرطية والأمنية ويستخدم هذا المشروع الاستراتيجي أحدث التقنيات الأمنية لضمان سلامة المجتمع ومكافحة الجريمة بشكل استباقي"، مؤكداً أنّ هذه الطائرات دون طيار تساعد ضباط الشرطة في خدمة المجتمع وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير، بما يضمن الخصوصية مع الحفاظ على سمعة دبي كأحد أكثر مدن العالم أماناً.