طائرات "درون" تدعم شرطة دبي في إدارة الطوارئ

ويدعم نظام الطائرات دون طيار مجموعة متنوعة من العمليات الأمنية والشرطية، بما في ذلك المشاركة في العمليات الميدانية للدوريات الأمنية والمرورية المتواجدة في شوارع ومناطق إمارة دبي، وعمليات الإنقاذ، خاصة في المناطق الخارجية، وإدارة الأزمات والكوارث، والكشف الاستباقي للمخاطر ومراقبة الحركة المرورية وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالبيانات والمعلومات.

وقال العميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، في بيان صحفي يوم الأربعاء: "إن نظام "درون بوكس" مزود بالعديد من منصات الإطلاق الذكية في جميع أنحاء الإمارة، حيث يتم نشر هذه الطائرات دون طيار من المنصات عند تلقي البلاغات، مما يقلل بشكل كبير من زمن الاستجابة للحوادث الخطيرة وحالات الطوارئ".