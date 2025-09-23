طائرات "درون" تتدخل: دبي تستخدم التكنولوجيا لمكافحة حريق "البرشاء"

بعد أن أدركت سحر، ساكنة الطابق العاشر، أن المبنى يحترق، تمكنت من الفرار. ساعد أحد الجيران مربيتها وطفلها على النزول بسلام عبر الدرج. قالت سحر، بينما كانت تنتظر خارج مطعم في مول B1، المقابل للمبنى: "لم أستطع أخذ سوى حقيبتي".