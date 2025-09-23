طائرات "درون" تتدخل: دبي تستخدم التكنولوجيا لمكافحة حريق "البرشاء"

استخدمت إدارة الدفاع المدني في دبي طائرات بدون طيار للسيطرة على حريق اندلع في مبنى سكني مكون من 14 طابقًا بمنطقة البرشاء بعد ظهر اليوم الثلاثاء. اندلع الحريق حوالي الساعة الثانية ظهرًا، وانتشر بسرعة عبر عدة طوابق، مما استدعى استجابة طوارئ واسعة النطاق.
وتوقع السكان أن يكون الحريق بدأ في الطابق الرابع، حيث تم ملاحظة الدخان لأول مرة في ذلك الطابق.
في موقع الحادث، قالت سحر، وهي من سكان المنطقة، لصحيفة "خليج تايمز" إن مربيتها اتصلت بها حوالي الساعة 2:15 ظهرًا. وأضافت: "ظننتُ أن الأمر مجرد سوء طقس، وليس دخان حريق".
بعد أن أدركت سحر، ساكنة الطابق العاشر، أن المبنى يحترق، تمكنت من الفرار. ساعد أحد الجيران مربيتها وطفلها على النزول بسلام عبر الدرج. قالت سحر، بينما كانت تنتظر خارج مطعم في مول B1، المقابل للمبنى: "لم أستطع أخذ سوى حقيبتي".
البرج المتضرر هو مبنى صالح بن لاحج، الذي يقع على بعد أمتار قليلة من مول الإمارات، بجوار المبنى السكني الذي اندلع فيه الحريق في 30 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
"كنت أتناول الغداء عندما سمعت عدة سيارات إطفاء قادمة. خرجت ورأيت الطابق العلوي من المبنى يحترق"، قالت ميرا، وهي مهاجرة فلبينية وشاهدة عيان أخرى تعيش في البرشاء 1.
شهد الموقع حوادث متعددة في الأشهر الأخيرة. ففي 13 مايو/أيار، تسبب انفجار ناجم عن تسرب غاز في اندلاع حريق في مبنى الزرعوني المجاور المكون من 13 طابقًا، مما أدى إلى إغلاق العديد من المنشآت لفترات طويلة.
بحلول الساعة الخامسة مساءً، كانت فرق الدفاع المدني لا تزال تُجري عمليات التبريد. ولم تُسجّل أي إصابات حتى الآن.