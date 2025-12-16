طائرات "الدرون" تنظف إشارات مرور دبي لرفع كفاءة الطرق

أظهرت النتائج الأولية أن الطائرات بدون طيار يمكنها تنظيف جانب واحد من الإشارة في ثلاث إلى أربع دقائق فقط، مما يقلل من وقت التشغيل بنسبة 25 إلى 50 في المائة ويخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 15 في المائة. وأشار لوتاه إلى أن التطورات المستقبلية في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار قد تزيد التوفير في التكاليف ليصل إلى 25 في المائة.