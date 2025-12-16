طائرات "الدرون" تنظف إشارات مرور دبي لرفع كفاءة الطرق

يمكنك الآن مشاهدة إشارات المرور في دبي وهي تُنظف بواسطة طائرات بدون طيار (درونز)، كجزء من مشروع تجريبي جديد أطلقته هيئة الطرق والمواصلات (RTA).
يعمل هذا المشروع على تحسين السلامة من خلال إلغاء الحاجة إلى الرافعات البشرية، ويقلل التكاليف باستخدام معدات ثقيلة أقل، ويفيد البيئة عن طريق خفض استهلاك الوقود والمياه وتقليل الانبعاثات.
يُظهر هذا النهج الجديد التزام هيئة الطرق والمواصلات باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والحلول الذكية لتحسين جودة الخدمة، واستخدام الموارد بكفاءة أكبر، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.
وفي وقت سابق من العام، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مشروعاً تجريبياً لاستخدام الطائرات بدون طيار لتنظيف واجهات محطات مترو وترام دبي، مما قلل من القوى العاملة اللازمة للصيانة.
قال عبد الله علي لوتاه، مدير صيانة الطرق والمرافق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المرحلة الأولى شملت تجارب تشغيلية في تقاطع شارع مراكش-شارع الرباط، حيث تم ضمان السلامة من خلال إغلاق مروري قصير.
أظهرت النتائج الأولية أن الطائرات بدون طيار يمكنها تنظيف جانب واحد من الإشارة في ثلاث إلى أربع دقائق فقط، مما يقلل من وقت التشغيل بنسبة 25 إلى 50 في المائة ويخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 15 في المائة. وأشار لوتاه إلى أن التطورات المستقبلية في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار قد تزيد التوفير في التكاليف ليصل إلى 25 في المائة.
أكد لوتاه على استمرار العملية التجريبية لضمان الاستخدام الفعال لتقنيات الطائرات بدون طيار في أنشطة الصيانة. وأشار إلى أن المرحلة التالية ستقيّم منهجية التنظيف، مع التركيز على تحقيق أعلى معايير السلامة وتجنب أي تأثير على تدفق حركة المرور.
سيجعل هذا المشروع العمليات أكثر كفاءة ويحسن من أداء شبكة الطرق في دبي.