طائرات الإنقاذ الإماراتية: حماية الأرواح في أصعب الظروف

تتنقل طائرات البحث والإنقاذ التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في البحار والبر والجبال بمعدات متطورة. وتعتبر طائرة AgustaWestland AW139 من الأصول الرئيسية للمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

وأكد الكابتن علي الشامسي، وهو طيار مخضرم يتمتع بخبرة 12 عاماً، خلال معرض دبي للطيران، أن هذه المروحية تشتهر بموثوقيتها وتقنيتها المتقدمة، كما سلط الضوء على الميزات المتطورة التي تتمتع بها الطائرة، بما في ذلك أجهزة استشعار الحرارة الحيوية لتحديد موقع الأفراد في حالات الضيق.

وأوضح الشامسي أن "طائرة AW139 مزودة بمحركين، ما يجعلها مثالية لمهام البحث والإنقاذ. "فنحن لا نستخدمها للبحث فحسب، بل نستخدمها أيضاً لنقل المرضى من مواقع الحوادث إلى المستشفيات. كما يمكنها التنقل في تضاريس متنوعة، سواء على البر أو البحر أو الجبال الوعرة".