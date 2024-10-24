طائرات الإنقاذ الإماراتية: حماية الأرواح في أصعب الظروف
تتنقل طائرات البحث والإنقاذ التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في البحار والبر والجبال بمعدات متطورة. وتعتبر طائرة AgustaWestland AW139 من الأصول الرئيسية للمركز الوطني للبحث والإنقاذ.
وأكد الكابتن علي الشامسي، وهو طيار مخضرم يتمتع بخبرة 12 عاماً، خلال معرض دبي للطيران، أن هذه المروحية تشتهر بموثوقيتها وتقنيتها المتقدمة، كما سلط الضوء على الميزات المتطورة التي تتمتع بها الطائرة، بما في ذلك أجهزة استشعار الحرارة الحيوية لتحديد موقع الأفراد في حالات الضيق.
وأوضح الشامسي أن "طائرة AW139 مزودة بمحركين، ما يجعلها مثالية لمهام البحث والإنقاذ. "فنحن لا نستخدمها للبحث فحسب، بل نستخدمها أيضاً لنقل المرضى من مواقع الحوادث إلى المستشفيات. كما يمكنها التنقل في تضاريس متنوعة، سواء على البر أو البحر أو الجبال الوعرة".
وتم تصميم الجزء الداخلي من المروحية بعناية لدعم مجموعة متنوعة من عمليات الطوارئ. على الجانب الأيمن، يعد اللوح الطويل أمرًا بالغ الأهمية للوصول إلى المواقع الصعبة. وأشار الشامسي إلى أننا "نخفض اللوح الطويل أثناء عمليات الإنقاذ، مما يسمح لنا بنقل المرضى أو الأفراد المنكوبين بأمان على متن الطائرة".
"في عمليات الإنقاذ في البحر، لدينا طريقتان: عملية الرفع المزدوج حيث ينزل المنقذ لمساعدة المصابين، أو نظام السلة لرفعهم إلى الأعلى."
وتلعب المعدات الطبية دوراً حيوياً في قدرات طائرة AW139. وقال الشامسي: "لدينا أنظمة مراقبة متطورة تتعقب العلامات الحيوية، بما في ذلك ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. وفي الحالات التي تتعلق بالمواليد الجدد، نستخدم حاضنات متخصصة توفر بيئات خاضعة للرقابة للنقل الآمن بين المستشفيات".
كما تم تجهيز المروحية بكاميرا تصوير حراري، وهي أداة أساسية لمهام البحث. وقال الشامسي: "تساعدنا هذه التكنولوجيا في تحديد مكان الأشخاص المفقودين من خلال الكشف عن العلامات الحرارية. سواء كانت مركبة عالقة في الصحراء أو شخصًا ضائعًا في البرية، توفر الكاميرا الوضوح في الظروف الصعبة".
وفي معرض حديثه عن طبيعة عمله الصعبة، قال الشامسي: "تطرح كل مهمة تحديات فريدة من نوعها. والإرهاق والمخاطر حاضران دائمًا، لكن العائد يكون هائلًا عندما ننقذ الأرواح".
وتحدث عن عملية إنقاذ صعبة للغاية لراكب دراجة شاب تعرض لإصابات بالغة. وقال: "وصلنا إلى موقع الحادث وسط رمال متطايرة ومخاطر خفية. ورغم الفوضى، تمكنا من تثبيته ونقله إلى المستشفى".
غالبًا ما يستمر التأثير العاطفي لهذه عمليات الإنقاذ لفترة طويلة بعد انتهاء المهمة. شاركنا الشامسي لحظة مؤثرة من معرض دبي للطيران، حيث التقى بشكل غير متوقع بالناجي الشاب. قال: "لقد تعرف علي وأعرب عن امتنانه. لحظات مثل هذه تذكرنا بالسبب وراء قيامنا بهذا العمل".
وأشار إلى أن عمليات البحث والإنقاذ تميل إلى الذروة خلال أشهر الشتاء بسبب زيادة الأنشطة الخارجية. وأوضح: "خلال هذا الموسم، نستجيب بشكل متكرر للحوادث أو الحالات الطبية الطارئة. يسافر الناس على طرق مألوفة، وفي بعض الأحيان تحدث حوادث غير متوقعة".
ويتجلى تفاني فرق البحث والإنقاذ الإماراتية في استعداداتها وتدريباتها. وأكد الشامسي على أهمية الاستعداد لأي موقف: "نحن دائماً على أهبة الاستعداد للاستجابة لحالات الطوارئ، ليلًا أو نهارًا. فريقنا مدرب على سيناريوهات مختلفة لضمان قدرتنا على التصرف بسرعة وفعالية".
وفي الختام، سلط الشامسي الضوء على المهمة الأساسية لعملياتهم: "هدفنا بسيط ولكنه عميق: إنقاذ الأرواح. كل تحد نواجهه يصبح جديرًا بالاهتمام عندما نتمكن من إعادة شخص ما إلى بر الأمان". تقف AW139 كشهادة على هذا الالتزام، وترمز إلى المرونة والأمل الكامنين في جهود البحث والإنقاذ في دولة الإمارات العربية المتحدة.