ضيافة الإماراتيين تلهم مهاجراً ليؤسس إمبراطورية اقتصادية

عندما ينظر كونهو محمد إلى اتساع البحر العربي، تتدفق الذكريات، عن شاب يقف على سطح مركب خشبي يدعى خواجة مؤيدين، يطارد حلمًا عبر الأمواج. قال: “ما زلت أتذكر صوت الرياح وهي تضرب الشراع.” وأضاف: “استغرقنا أربعين يومًا للوصول إلى قرب دبا البيعة في عمان. لم يكن لدينا محرك، فقط إيمان بالرياح وبالله.”
كان ذلك في عام ١٩٦٧، وكان كونهو محمد يبلغ من العمر ٢٢ عامًا فقط عندما غادر مسقط رأسه في فاداككاد في تريشور. لم يكن لديه جواز سفر، ولا مال، ولا يقين حول ما ينتظره. كانت الرحلة طويلة وصعبة. قال: “كنا نضبط الشراع وفقًا لاتجاه الرياح.” وأضاف: “أحيانًا كان البحر هادئًا، وأحيانًا غاضبًا. لكن الأمل كان يدفعنا للاستمرار.”
عندما رست المركب أخيرًا بعيدًا عن ساحل عمان، قفز إلى البحر. قال مبتسمًا عند تذكره: “كان لدي فقط لونجي وقميص. كلاهما كان مبللًا. اضطررت إلى عصرهما بيدي وارتدائهما مرة أخرى.”
من دبا البيعة، تم نقل الرجال بواسطة فان إلى الحدود بين عمان والإمارات، ثم ساروا لساعات إلى خورفكان. قال: “لم يكن لدينا فكرة إلى أين نتجه، فقط أن هذه هي أرض الفرص.” هناك، رأى شاحنة تحمل بطيخًا. قال: “دفعت وصعدت عليها. هكذا وصلت إلى الشارقة.”
عندما وصل، كانت الإمارات لا تزال تتشكل. لم تكن هناك طرق معبدة، فقط مسارات رملية تربط ديرة برولا في الشارقة. قال: “كان الناس في الوطن يقولون إنه لا يوجد شيء على الأرض هنا، لكن الذهب تحتها. الجميع كانوا يعتقدون أن هذه الصحراء تخفي كنوزًا.”
بمجرد وصوله إلى الشارقة، أقام مع صديق يعمل في بقالة محلية يديرها إماراتي. قال بإعجاب: "كان باب المالك مفتوحًا دائمًا للأشخاص المحتاجين. تلك الكرم، لا يزال يميز الإماراتيين اليوم".
كانت أول وظيفة له كمساعد لسباك، رجل أفريقي يدعى موجيني. كان يكسب ٥ ريالات قطرية دبي في اليوم لكنه سرعان ما أدرك أنه لا يستطيع الاستمرار. قال ضاحكًا: "كانت يداي تتعرقان دائمًا. لم أستطع الإمساك بالأدوات. بعد أسبوع، قال لي أن آخذ بضعة أيام إجازة، لم أدرك حينها أن ذلك يعني أنني قد طُردت". "لكن صاحب العمل دفع لي عن عشرين يومًا، ١٠٠ ريال قطري دبي. كانت تلك أول راتب لي في الإمارات المتصالحة".
حاول كونهو محمد وظائف أخرى من نسج سلال الصيد، حلب الأبقار، وتنظيف الأواني. قال: "لم أرفض أي عمل أبدًا. كنت أؤمن أنه طالما بقيت مخلصًا، سيفتح الله بابًا آخر".
لم يمر تفانيه دون أن يلاحظه أحد. قال: "عندما كنت أنظف الأواني، رأيت سيارة صاحب العمل متسخة. قمت بغسلها وتلميعها وحرق البخور داخلها. لقد أعجب وزاد راتبي بمقدار ١٠٠ ريال قطري دبي. لكن، تم تكليفي بمهمة غسل السيارة". "هذا علمني شيئًا، عندما تتجاوز ما هو متوقع، يتذكرك الناس".
بعد فترة وجيزة، بدأ في العناية بحديقة العائلة، حيث كان يخلط روث البقر ورماد الخشب كسماد. قال: "تفتحت الأزهار بشكل جميل". "كانت تلك أول مرة أشعر فيها بالفخر بعملي".
جاءت نقطة تحول عندما قدمه صديق إلى المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة آنذاك. قال: "أصبحت سائقًا في منزل الشيخ. كنت أعرف كيف أقود، لكن عندما رأيت المرسيدس، شعرت بالخوف". "وضعتها في الرجوع ببطء، وهكذا تعلمت".
عمل كونهو محمد مع عائلة الشيخ لمدة أربع سنوات. قال: "عاملوني باحترام. تعلمت منهم قيمة الثقة والمسؤولية". خلال ذلك الوقت، بدأ في بيع الخضروات من مزرعة الشيخ في السوق المحلي. "كانت حساباتي دائمًا صحيحة، لذا سُمح لي بالتجارة أكثر. هكذا بدأت أعمالي — صغيرة، صادقة، وثابتة".
في عام 1972، قام بتسجيل شركته رسميًا - جليل للتجارة، والتي أصبحت فيما بعد جليل القابضة. بتشجيع من الشيخ، اشترى أول مركبة له لنقل البضائع. قال: “ساعدني عندما لم يكن لدي المال. لم أنسَ أبدًا تلك الثقة.”
نمت جليل القابضة من متجر متواضع لتجارة المواد الغذائية في الرأس، دبي، إلى مجموعة كبيرة تتعامل في توزيع المنتجات الطازجة والسلع الاستهلاكية السريعة عبر قطاعات التجزئة والفنادق والمطاعم. اليوم، توظف أكثر من ١٧٠٠ شخص.
قال: “عندما بدأت في الرأس، كان هناك فقط ثلاثة عشر تاجرًا، اثنان من الهنود، وعدد قليل من اللبنانيين الفلسطينيين، وبعض الإيرانيين. كانت دبي مختلفة آنذاك. كان الجميع يعرفون بعضهم البعض.”
يتذكر كسبه ٢٠٠ ريال قطر دبي بينما كان يدفع لسائقه ٣٥٠ ريال قطر دبي. قال: “كنت دائمًا أخصص جزءًا من راتبي للعمل الاجتماعي. تلك العادة بقيت معي، بغض النظر عن مقدار ما كان لدي.”
مع نمو العمل، توسع إلى سوق السمك، ثم الحمرية، ولاحقًا إلى العوير. على طول الطريق، واجه النجاح والخسارة. قال: “خسرت المال في سوق الحمرية مرة. اضطررت لبيع ممتلكاتي في الوطن لإعادة البناء. لكن الفشل لم يخيفني أبدًا. فقط ذكرني بمدى ما وصلت إليه.”
بنى كنهو محمد أكثر من مجرد شركة، بل بنى ثقافة. قال: “رسالتي لأولئك الذين يأتون إلى دبي بسيطة - ابنوا الثقة. عاملوا موظفيكم كالعائلة. أسأل عن صحة كل واحد منهم. إذا لم أتمكن من التحدث إليهم مباشرة، أتحقق من قسم الموارد البشرية.”
يتبع قاعدة واحدة بقناعة - لا تؤخر راتب العامل. قال: “قال النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): ‘أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.’ هذا ما عشت عليه.”
في سن ٧٩، لا يزال كنهو محمد يأتي إلى المكتب يوميًا. قال مبتسمًا: “ليس للعمل، بل للقاء الناس. الحديث معهم يجعلني سعيدًا.”
يقسم وقته بين دبي والهند، حيث يقضي شهرين في كل مكان. تبدأ أيامه باليوغا، وغالبًا ما تنتهي أمسياته بالتأمل الهادئ. “عندما أنظر إلى الأفق اليوم، أتذكر الطريق الترابي القديم بين ديرة ورولا. يذكرني بمدى التقدم الذي حققته هذه البلاد، وحققناه جميعًا.”
لديه ثلاثة أبناء، سمير، الدكتور زاكير، وعبد الغفور، اثنان منهم يعملان بدوام كامل في العمل وجميعهم في مجلس الإدارة. الدكتور زاكير هو جراح استشاري ومدير طبي إقليمي في الرعاية الصحية NMC.
تم تسمية شركته على اسم شقيقه الأصغر، جليل، الذي يعتبره حظه الجيد. “كان نعمة لي ولعائلتنا”، قال.
من خلال كل ذلك، تبقى تواضعه دون تغيير. “عندما جئت إلى هنا، لم يكن لدي شيء، فقط الإيمان”، قال، وصوته يتلاشى في الذاكرة. “لم أكن أعتقد أنني سأصل إلى هذه المرحلة. إنه الله الذي جعلني ما أنا عليه.”
يتوقف، ناظرًا مرة أخرى نحو البحر، نفس البحر الذي عبره قبل ما يقرب من ستة عقود.
“كلما رأيت البحر العربي، أتذكر اليوم الذي غصت فيه فيه بملابس واحدة فقط. كل شيء بعد ذلك... كان قدرًا.”