ضيافة الإماراتيين تلهم مهاجراً ليؤسس إمبراطورية اقتصادية

كانت أول وظيفة له كمساعد لسباك، رجل أفريقي يدعى موجيني. كان يكسب ٥ ريالات قطرية دبي في اليوم لكنه سرعان ما أدرك أنه لا يستطيع الاستمرار. قال ضاحكًا: "كانت يداي تتعرقان دائمًا. لم أستطع الإمساك بالأدوات. بعد أسبوع، قال لي أن آخذ بضعة أيام إجازة، لم أدرك حينها أن ذلك يعني أنني قد طُردت". "لكن صاحب العمل دفع لي عن عشرين يومًا، ١٠٠ ريال قطري دبي. كانت تلك أول راتب لي في الإمارات المتصالحة".