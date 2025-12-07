ضربة أمنية نوعية.. شرطة دبي تضبط العقل المدبر لعصابة "فرتشارسي" الدولية﻿

ألقت شرطة دبي﻿ القبض على ماركو دورديفيتش﻿، زعيم إحدى أخطر العصابات الإجرامية العابرة للحدود، والمعروفة باسم عصابة فرتشارسي﻿ أو مجموعة السحرة﻿.

ونُفذت العملية الدولية للإطاحة بالعصابة، التي حملت اسم "حارس"﻿، بالتنسيق مع اليوروبول﻿ وبالتعاون مع وزارة الداخلية الصربية﻿ والشرطة الوطنية الإسبانية﻿.

وأكدت شرطة دبي أن عملية الاعتقال تأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وقد أُجريت بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية﻿ والنيابة العامة في دبي﻿، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة. وتم تنفيذها بناءً على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول﻿ عبر مكتبه في وزارة الداخلية الإماراتية.

خلفية التحقيق الدولي

وقادَت السلطات الصربية تحقيقات موسَّعة حول الصدامات العنيفة بين عصابتي كافاتش وشكالجاري﻿ في منطقة البلقان. وقد تسببت تلك النزاعات، منذ عام 2014، بسلسلة من جرائم القتل وإضرام الحرائق والانفجارات التي أودت بحياة نحو 60 شخصًا في دول عدة.

وخلال التحقيق في جريمة قتل وقعت في 16 أكتوبر 2025 وسط بلغراد﻿، تمكّنت السلطات الصربية من تحديد هوية العقل المدبر، وهو ماركو دورديفيتش﻿، زعيم عصابة فرتشارسي﻿ المرتبطة بمجموعة كافاتش﻿. وكان المطلوب قد صدرت بحقه نشرة حمراء دولية، وأُثبت أنه مقيم في دبي.

وبناءً على هذه المعطيات، بدأت شرطة دبي بإجراءات التعاون الدولي ضمن الأطر القانونية المعتمدة، ما أدى إلى إلقاء القبض على المشتبه الرئيسي، في خطوة حاسمة نحو نجاح العملية الدولية وتفكيك الهيكل القيادي للعصابة.

عملية "حارس"

اختير اسم العملية "حارس"﻿ ليجسّد المستوى العالي من التنسيق بين جميع الأجهزة المشاركة. واستهدفت عصابة فرتشارسي﻿، المعروفة أيضًا باسم مجموعة السحرة﻿، التي تنشط في صربيا﻿ وإسبانيا﻿ ودول أخرى.

في صربيا﻿، ألقت السلطات القبض على عشرة من أفراد العصابة، ونفّذت 22 مداهمة في مناطق متعددة بينها بلغراد﻿ وشاباتش﻿، وصادرت هواتف مشفّرة ومركبات فارهة وساعات فاخرة ومبالغ نقدية تقدّر بنحو 300 ألف يورو.

أما في إسبانيا﻿، فتم القبض على مشتبهين اثنين خلال عمليات في فالنسيا﻿ وبرشلونة﻿ بدعم من الشرطة الوطنية الإسبانية﻿. وفي الإمارات العربية المتحدة﻿، وتحديدًا في دبي﻿، أُلقي القبض على زعيم العصابة ماركو دورديفيتش﻿ بالتنسيق مع اليوروبول﻿ ويوروغست﻿ والسلطات الصربية. كما أعدّت الإمارات جميع الأدلة اللازمة لاستكمال إجراءات التعاون القضائي الدولي.

إشادة بدور شرطة دبي

أشارت تقارير صادرة عن اليوروبول﻿ والسلطات الصربية والإسبانية إلى أن شرطة دبي لعبت دورًا حاسمًا في إنجاح العملية المشتركة، من خلال تبادل المعلومات وتقديم الدعم التحقيقي وتنفيذ عملية الاعتقال وفق أعلى المعايير المهنية.

وأثنت الجهات المشاركة على الجاهزية التقنية والكفاءة التشغيلية لشرطة دبي، التي تعكس مكانة دولة الإمارات كشريك رئيسي في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

تعزيز الأمن العالمي

تواصل دولة الإمارات﻿ ترسيخ دورها في دعم الأمن العالمي ومكافحة غسل الأموال﻿ وتمويل الإرهاب.

وأكدت شرطة دبي أن نجاح عملية "حارس"﻿ يجسد التزام الدولة بالعمل الوثيق مع أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، ودعم الجهود الدولية لتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والعالمي.

تعاون أمني راسخ

بلغ التعاون الأمني بين شرطة دبي﻿ والسلطات الإسبانية مستوى متقدماً، يعكس قوة الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة. ومن خلال تبادل المعلومات في 26 قضية، تمكّن الجانبان من تتبّع تحركات العصابات الدولية وتحسين فعالية العمليات المشتركة.

وأفضى هذا التعاون إلى إلقاء القبض على 29 مطلوبًا دولياً من قائمة إسبانيا﻿، إضافة إلى تنفيذ أربع عمليات تسليم ناجحة. وتبرز هذه الإنجازات فعالية التنسيق المستمر والالتزام المشترك بتطبيق القانون ودعم منظومة العدالة الدولية.