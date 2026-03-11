ضحايا الغدر الإيراني.. 4 مقيمين فقدوا حياتهم وهم يبحثون عن الأمان في الإمارات

[ملاحظة المحرر: تابع المدونة المباشرة لـ "خليج تايمز" وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لمعرفة آخر التطورات الإقليمية].

لقي أربعة مقيمين حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 28 فبراير، بعد أن أدت الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى سقوط حطام في أجزاء من البلاد، مما سلط الضوء على الخسائر المدنية لحرب تقول الإمارات إنها ليست طرفاً فيها.

وقد شددت السلطات مراراً وتكراراً على أن الإمارات لم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي لأي هجوم ضد إيران، مؤكدة أنها لا تزال خارج الصراع حتى مع تعرض مدنها وبنيتها التحتية للنيران.

كما تعكس الخسائر البشرية المجتمع متعدد الجنسيات في الدولة، حيث يعيش ويعمل أكثر من 200 جنسية جنباً إلى جنب. وكان من بين القتلى مقيمون من باكستان ونيبال وبنغلاديش، وهم رجال جاؤوا إلى الإمارات لكسب لقمة العيش ودعم عائلاتهم في أوطانهم.

وقعت الوفيات وسط موجة من الهجمات الجوية التي تقول السلطات إنها شملت مئات الصواريخ الباليستية وما يقرب من 1500 طائرة مسيرة، تم اعتراض معظمها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في البلاد. وعلى الرغم من معدل الاعتراض العالي، إلا أن الحطام الناتج عن عمليات الاعتراض والصواريخ التي وصلت إلى الأرض تسببت في وفيات وإصابات، مما يؤكد المخاطر التي يتعرض لها المدنيون والبنية التحتية المدنية.

إليكم ما نعرفه عن المقيمين الذين فقدوا حياتهم:

مريد زمان، باكستاني: 28 فبراير

كانت أول حالة وفاة تم الإبلاغ عنها عقب الهجمات هي لمريد زمان، وهو مواطن باكستاني من منطقة "بنو" في إقليم "خيبر بختونخوا"، وفقاً لصحيفة "داون".

كان زمان يعمل في أبوظبي منذ ما يقرب من ثماني سنوات، ويكسب رزقه من خلال العمل اليدوي والقيادة، وكان يعيل عائلته في بلده.

وقد قدمت دولة الإمارات تعازيها الصادقة ومواساتها القلبية لأسرة وأقارب الضحية الباكستاني الذي توفي نتيجة الهجمات الإيرانية، مؤكدة أن استهداف المدنيين والمرافق المدنية أمر مدان ومرفوض بكافة المعايير القانونية والإنسانية.

