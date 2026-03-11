ضحايا الغدر الإيراني.. 4 مقيمين فقدوا حياتهم وهم يبحثون عن الأمان في الإمارات

[ملاحظة المحرر: تابع المدونة المباشرة لـ "خليج تايمز" وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لمعرفة آخر التطورات الإقليمية].
لقي أربعة مقيمين حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 28 فبراير، بعد أن أدت الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى سقوط حطام في أجزاء من البلاد، مما سلط الضوء على الخسائر المدنية لحرب تقول الإمارات إنها ليست طرفاً فيها.
وقد شددت السلطات مراراً وتكراراً على أن الإمارات لم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي لأي هجوم ضد إيران، مؤكدة أنها لا تزال خارج الصراع حتى مع تعرض مدنها وبنيتها التحتية للنيران.
كما تعكس الخسائر البشرية المجتمع متعدد الجنسيات في الدولة، حيث يعيش ويعمل أكثر من 200 جنسية جنباً إلى جنب. وكان من بين القتلى مقيمون من باكستان ونيبال وبنغلاديش، وهم رجال جاؤوا إلى الإمارات لكسب لقمة العيش ودعم عائلاتهم في أوطانهم.
وقعت الوفيات وسط موجة من الهجمات الجوية التي تقول السلطات إنها شملت مئات الصواريخ الباليستية وما يقرب من 1500 طائرة مسيرة، تم اعتراض معظمها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في البلاد. وعلى الرغم من معدل الاعتراض العالي، إلا أن الحطام الناتج عن عمليات الاعتراض والصواريخ التي وصلت إلى الأرض تسببت في وفيات وإصابات، مما يؤكد المخاطر التي يتعرض لها المدنيون والبنية التحتية المدنية.
إليكم ما نعرفه عن المقيمين الذين فقدوا حياتهم:
كانت أول حالة وفاة تم الإبلاغ عنها عقب الهجمات هي لمريد زمان، وهو مواطن باكستاني من منطقة "بنو" في إقليم "خيبر بختونخوا"، وفقاً لصحيفة "داون".
كان زمان يعمل في أبوظبي منذ ما يقرب من ثماني سنوات، ويكسب رزقه من خلال العمل اليدوي والقيادة، وكان يعيل عائلته في بلده.
وقد قدمت دولة الإمارات تعازيها الصادقة ومواساتها القلبية لأسرة وأقارب الضحية الباكستاني الذي توفي نتيجة الهجمات الإيرانية، مؤكدة أن استهداف المدنيين والمرافق المدنية أمر مدان ومرفوض بكافة المعايير القانونية والإنسانية.
أيضاً في 28 فبراير، قُتل مقيم بنغلاديشي يبلغ من العمر 55 عاماً، حددته وسائل الإعلام البنغلاديشية باسم "صالح أحمد"، في إمارة عجمان.
ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز"، كان أحمد يقوم بتوصيل مياه الشرب عندما أصابه حطام ناتج عن هجوم صاروخي إيراني.
وقال ابنه، عبد الحق، لشبكة سكاي نيوز إن أحمد كان رجلاً مجتهداً وعائل الأسرة الوحيد.
عاش أحمد في الإمارات لمدة 25 عاماً، وبالأموال التي كان يرسلها إلى بلده، بدأت العائلة في بناء منزل.
في 1 مارس، أدى حطام ناتج عن اعتراض طائرة مسيرة استهدفت مطار زايد الدولي إلى وفاة مواطن نيبالي يبلغ من العمر 29 عاماً.
ووفقاً لمطارات أبوظبي، تعاملت السلطات مع الحادث الذي تسبب أيضاً في وقوع سبع إصابات.
وقالت وزارة الخارجية النيبالية إنها صُدمت وحزنت لوفاة المواطن النيبالي في الهجوم.
وحددت صحيفة "كاتماندو بوست" الضحية باسم "ديباس شريسثا"، الذي سافر إلى الإمارات قبل نحو عام ونصف للعمل كحارس أمن.
وكان قد أخبر عائلته مؤخراً خلال مكالمة فيديو أنه يخطط للعودة إلى نيبال في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر. ووصفه أقاربه بأنه كان مرحاً واجتماعياً، قائلين إنه كان "فكاهياً وودوداً مع الجميع".
وقعت أحدث حالة وفاة في 7 مارس، عندما سقط حطام ناتج عن اعتراض جوي على مركبة في منطقة البرشاء بدبي.
ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أكدت السلطات أن حطام الاعتراض سقط على المركبة، مما أدى إلى وفاة سائق باكستاني.
وأكدت السفارة الباكستانية لاحقاً أن أحد مواطنيها فقد حياته إثر الحادث. وقالت السفارة إن قنصليتها العامة في دبي على اتصال مباشر مع السلطات المحلية لمساعدة الأسرة وتسهيل عملية إعادة الجثمان إلى الوطن بأسرع ما يمكن، مؤكدة أنها تشارك الأسرة أحزانها.