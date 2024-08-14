ضبط 7.26 مليون منتج تبغ ومشروبات غازية مخالفة للضرائب

ضبطت الهيئة الاتحادية للضرائب 7.26 مليون سلعة انتقائية غير مطابقة للمواصفات خلال النصف الأول من عام 2024، منها 5.52 مليون علبة تبغ ومنتجات تبغ وجدت مخالفة للالتزامات الضريبية، مقارنة بـ 7.92 مليون علبة غير مطابقة للمواصفات تم ضبطها في النصف الأول من عام 2023.

كما ضبطت الهيئة 1.74 مليون وحدة غير مطابقة للمواصفات من سلع انتقائية أخرى، بما في ذلك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة، مقارنة بـ 971.690 وحدة تم ضبطها في الأشهر الستة الأولى من عام 2023. تابع آخر الأخبار.

وبلغ إجمالي السلع الانتقائية التي تم ضبطها خلال الفترة نفسها من عام 2023 نحو 8.89 مليون منتج، كما تم تحرير 1330 إشعار تسجيل لمنشآت غير مسجلة لم تلتزم بالتزاماتها، مقارنة بـ 573 إشعار تسجيل فقط تم إصدارها خلال نفس الفترة من عام 2023.

وكثفت الهيئة الاتحادية للضرائب أنشطتها الرقابية على الأسواق المحلية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لمكافحة التهرب الضريبي وحماية حقوق المستهلكين وضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.

وقالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الضريبية في الهيئة الاتحادية للضرائب: "تعتمد الزيارات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للضرائب على عمليات مراقبة إلكترونية متطورة لمنع بيع أو تداول أو تخزين المنتجات التي لا تستوفي التزامات الضريبة الانتقائية أو ضريبة القيمة المضافة".

وأضافت :"يتطلب نظام "العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" وضع طوابع ضريبية رقمية على عبوات منتجات التبغ وتسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة. وأن كل ختم يحتوي على معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز مخصص يستخدمه المفتشون المعتمدون للتأكد من سداد الضريبة المستحقة على هذه المنتجات.

ونفذت الهيئة 40.580 زيارة تفتيشية ميدانية من خلال 109 حملات في الأسواق في جميع إمارات الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 17.310 زيارات من خلال 105 حملات في الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة قدرها 134% في الزيارات ونمو بنسبة 4% في عدد الحملات، بحسب بيان للهيئة.

وتهدف مثل هذه الزيارات إلى التأكد من التزام كافة دافعي الضرائب بالقوانين الضريبية، خاصة فيما يتعلق بإصدار الفواتير الضريبية للمبيعات، وعرض الأسعار الكاملة شاملة الضريبة، ودفع الضرائب المستحقة على المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، والإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي أو أي مخالفات ضريبية أخرى.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، أن الهيئة تبذل جهوداً مكثفة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان الالتزام بالتشريعات الضريبية، ومنع بيع المنتجات المهربة في أسواق الدولة.

وأوضح البستاني أن التعاون الوثيق والمستمر للهيئة مع شركائها الاستراتيجيين من كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة يشكل مطلباً أساسياً لمواصلة تعزيز كفاءة أنشطة التفتيش وتسريعها وتوسيع نطاقها لتغطية كافة مناطق الدولة، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تسهل تبادل المعلومات وتعزيز الوصول إلى القدرات المتقدمة المتوفرة لدى كافة الجهات ذات الصلة من كفاءات بشرية وخدمات دعم لوجستي وأنظمة تتبع تتوافق مع أعلى المعايير.

وأضاف الحبشي أن الزيارات التفتيشية التي أجريت في النصف الأول من عام 2024 سجلت 6210 مخالفات، مقابل 1740 مخالفة تم رصدها في نفس الفترة من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 256%. كما تضاعف عدد المنشآت الملتزمة التي تم التحقق منها تقريباً إلى 30710 منشآت، مقابل 14540 منشأة ملتزمة تم التحقق منها في النصف الأول من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 111%. وهذا يشير إلى تحسن ملحوظ في مستويات الالتزام، مدفوعاً بجهود الرقابة الناجحة التي تبذلها الهيئة وحملات التوعية الضريبية.