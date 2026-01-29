ضبط 666 ألف سلعة مقلدة بـ31 مليون درهم في رأس الخيمة

كجزء من حملات التفتيش المستهدفة، ضبطت السلطات وصادرت 666,255 سلعة مقلدة من 71 متجرًا ومنفذًا تجاريًا. بلغت القيمة السوقية الإجمالية المقدرة للسلع المضبوطة 31,048,729 درهمًا. وقد تم التعامل مع الشكاوى من قبل قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة (RAK DED).