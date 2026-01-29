الإمارات

ضبط 666 ألف سلعة مقلدة بـ31 مليون درهم في رأس الخيمة

تأتي الحملات ضمن الجهود المستمرة لتعزيز سلامة السوق وحماية حقوق المستهلكين وضمان الامتثال للقوانين واللوائح
منشأة تجارية في رأس الخيمة

منشأة تجارية في رأس الخيمة

اجانتا بول
تاريخ النشر

عالجت السلطات في رأس الخيمة 937 شكوى للمستهلكين خلال عام 2025، وتمكنت من حل 95 بالمائة من الحالات، وفقًا للأرقام الرسمية.

وفقًا للبيان، كانت 28 بلاغًا تتعلق بمنتجات مقلدة تحمل علامات تجارية مسجلة في أسواق الإمارة's. تحركت السلطات فور تلقي هذه الشكاوى وتم حشد فرق التفتيش.

كجزء من حملات التفتيش المستهدفة، ضبطت السلطات وصادرت 666,255 سلعة مقلدة من 71 متجرًا ومنفذًا تجاريًا. بلغت القيمة السوقية الإجمالية المقدرة للسلع المضبوطة 31,048,729 درهمًا. وقد تم التعامل مع الشكاوى من قبل قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة (RAK DED).

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إن الحملات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز سلامة السوق وحماية حقوق المستهلكين وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للعلامات التجارية. وأشارت الدائرة إلى أن السلع المقلدة تشكل مخاطر على المستهلكين وتضر بسمعة وتنافسية الشركات المشروعة.

حثت الدائرة المستهلكين على الإبلاغ عن أي انتهاكات أو منتجات مقلدة مشتبه بها في رأس الخيمة's، مؤكدة التزامها بالحفاظ على بيئة تجارية آمنة وشفافة ومنظمة جيدًا في جميع أنحاء الإمارة.

الإمارات: بعض المتسوقين يدفعون أسعارًا أعلى عند الدفع؛ سلطة رأس الخيمة تصدر تحذيرًا جمارك دبي تضبط سلعًا مقلدة بقيمة تزيد عن 42 مليون درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 الإمارات: ضبط أكثر من 2.5 مليون قطعة غيار سيارات مقلدة بقيمة 7.46 مليون درهم

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com