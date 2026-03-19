ضبط 60 طناً من الألعاب النارية المهربة قبل عيد الفطر في الشارقة

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط 60 طناً من الألعاب النارية المحظورة (المفرقعات)، وذلك عقب عمليات تحرٍ ورصد دقيقة قامت بها الفرق المختصة. وتأتي هذه الضبطية ضمن جهود الشرطة المستمرة للحفاظ على سلامة السكان ومكافحة الممارسات الضارة، لا سيما خلال فترات الأعياد والمناسبات.
وصرح العميد إبراهيم مصبح العاجل، مدير عام إدارة العمليات الشرطية، بأنه بعد عمليات مراقبة شاملة، نجحت الشرطة في تحديد هوية تجار كانوا يخططون لبيع هذه الكميات بطريقة غير قانونية.
وأكد العاجل أن البيع غير القانوني والاستخدام العشوائي للألعاب النارية يمثلان تهديداً مباشراً للسلامة العامة، مشيراً إلى أن استخدامها دون تدابير وقائية قد يؤدي إلى إصابات جسدية جسيمة، ووقوع حوادث، وأضرار في الممتلكات.
من جانبها، دعت شرطة الشارقة الجمهور إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لبيع واستخدام الألعاب النارية، ووجهت نداءً خاصاً لأولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم بالمخاطر الكامنة وراء هذه المواد. والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة.