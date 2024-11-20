ضبط 27 ألف علبة قطرات عيون مخدرة من قبل جمارك دبي

وتابع "اليوم نواصل مهمتنا من خلال الإبلاغ عن ضبط 26766 صندوقًا من الأدوية الخاضعة للرقابة على مدار عامين، حيث يتم إساءة استخدام هذه الأدوية في كثير من الأحيان ويمكن أن يكون لها تأثيرات شبيهة بالمخدرات على أولئك الذين يستهلكونها دون إشراف طبي".