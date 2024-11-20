ضبط 27 ألف علبة قطرات عيون مخدرة من قبل جمارك دبي
ضبطت جمارك دبي ما يقرب من 27 ألف صندوق من أدوية قطرات العيون المحظورة خلال العامين الماضيين.
والدواء الذي يصنف ضمن المواد الخاضعة للرقابة في دولة الإمارات العربية المتحدة، محظور بيعه أو استخدامه دون وصفة طبية في الدولة، وفي 62 عملية مختلفة، ضبطت الهيئة ما مجموعه 26766 علبة من الدواء الذي يحتوي أيضاً على خواص مخدرة.
وتتبنى دولة الإمارات سياسة صارمة في مجال المواد المخدرة، ويعزز ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يحظر هذا التشريع استيراد وتصدير وتصنيع وحيازة واستخدام هذه المواد، وكذلك أي أنشطة تتعلق بها دون رقابة تنظيمية صارمة.
وقال خالد أحمد يوسف مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي: «تمكنا مؤخراً من فك شفرة مخطط إجرامي لتهريب الماريجوانا من قبل مسافرين من المنطقة الآسيوية ذاتها، وإخفائها في أكياس محكمة الغلق، ما أسفر عن إحباط 13 محاولة بلغ مجموع وزنها 54 كيلوغراماً».
وتابع "اليوم نواصل مهمتنا من خلال الإبلاغ عن ضبط 26766 صندوقًا من الأدوية الخاضعة للرقابة على مدار عامين، حيث يتم إساءة استخدام هذه الأدوية في كثير من الأحيان ويمكن أن يكون لها تأثيرات شبيهة بالمخدرات على أولئك الذين يستهلكونها دون إشراف طبي".
وأكد خالد حرص جمارك دبي على تطوير بروتوكولات التفتيش وتبني أفضل الخدمات الجمركية الإلكترونية والذكية والاستثمار في التدريب المتخصص لتعزيز مهارات المفتشين.