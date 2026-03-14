ضبط 25 شخصاً بتهمة نشر محتوى مضلل والإضرار بالأمن الوطني الإماراتي

تم إلقاء القبض على 25 شخصاً من جنسيات مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على أوامر من النائب العام، الدكتور حمد سيف الشامسي، لتورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي يهدف إلى تضليل الرأي العام، والإضرار بالأمن والاستقرار الوطنيين، وتمجيد العدوان الإيراني.