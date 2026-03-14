ضبط 25 شخصاً بتهمة نشر محتوى مضلل والإضرار بالأمن الوطني الإماراتي

تم إلقاء القبض على 25 شخصاً من جنسيات مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على أوامر من النائب العام، الدكتور حمد سيف الشامسي، لتورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي يهدف إلى تضليل الرأي العام، والإضرار بالأمن والاستقرار الوطنيين، وتمجيد العدوان الإيراني.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهمين انقسموا إلى ثلاث مجموعات ارتكبت أفعالاً متنوعة:
أُدين هؤلاء المتهمون بنشر وتداول مقاطع فيديو حقيقية توثق مرور واعتراض الصواريخ في المجال الجوي لدولة الإمارات أو ما أعقب تأثيرها. كما قاموا بتصوير حشود تتجمع لمشاهدة هذه الأحداث، مع إضافة تعليقات ومؤثرات صوتية توحي بوجود هجمات نشطة.
تأثير هذه الإجراءات:
إثارة القلق والذعر بين أفراد المجتمع.
توفير مواد للحسابات المعادية لترويج روايات مضللة حول أمن البلاد.
المخاطرة بكشف القدرات الدفاعية وتحليل أنماط الاعتراض.
تضم المجموعة 12 رجلاً وامرأة من الهند ونيبال ومصر وباكستان والفلبين.
رصدت السلطات المختصة عدة متهمين ينشرون مقاطع فيديو ملفقة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو يعيدون نشر لقطات لحوادث وقعت خارج الإمارات مع الادعاء بأنها حدثت داخل البلاد.
محتوى هذه التلفيقات:
مشاهد اصطناعية لانفجارات وحرائق وتصاعد الدخان.
لقطات لصواريخ تحلق أو تهبط داخل الأراضي الإماراتية.
إرفاق أسماء إمارات مختلفة، أو أعلام وطنية، أو طوابع زمنية محددة لإضفاء مصداقية زائفة على هذه الادعاءات، مما يؤدي إلى تضليل الجمهور ونشر الخوف على نطاق واسع.
تم القبض على سبعة رجال من الهند ونيبال وبنغلاديش كجزء من هذه المجموعة.
كشفت التحقيقات أن العديد من المتهمين نشروا محتوى يمجد دولة معادية وقيادتها السياسية والعسكرية. لقد روجوا لأنشطتها العسكرية في المنطقة من خلال مشاركة مقاطع وصور تشيد بقادة تلك الدولة' أو تدعو إلى التضامن معهم.
بالإضافة إلى ذلك، صوروا الهجمات الصاروخية على أنها "إنجازات عسكرية" وأعادوا توزيع دعاية تخدم الخطاب الإعلامي المعادي وتضر بالمصالح الوطنية.
تضم هذه المجموعة من المتهمين ستة رجال من الهند وباكستان.
أمر الشامسي بإحالة أعضاء المجموعات الثلاث إلى محاكمة عاجلة، وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
صرح الشامسي: "تشكل هذه الأفعال انتهاكاً خطيراً للقانون وتستدعي إجراءات جنائية صارمة نظراً لدورها في تضليل الرأي العام وإثارة الاضطرابات الاجتماعية".
يعد استغلال الفضاء السيبراني لتداول محتوى مضلل يضر بالأمن العام أو يمس بالدفاع الوطني - خاصة بينما تواجه الدولة استفزازات عسكرية - عملاً إجرامياً يقابله إجراءات قانونية صارمة. سيتم إحالة أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال إلى القضاء لتلقي العقوبة القانونية المقررة، بما يتناسب مع أفعالهم التي تنطوي على تشويه الحقائق والمبالغة فيها دون مراعاة لمتطلبات أمن الوطن’.