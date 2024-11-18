ضبط 1780 دراجة وسكوتر مخالف في دبي
ضبطت شرطة دبي، اليوم الاثنين 1780 دراجة بخارية وسكوتر، خلال حملة أمنية مرورية نفذتها مؤخراً.
وأسفرت الحملة التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع مركز شرطة الرفاع عن مصادرة 1417 دراجة هوائية و363 سكوتر ودراجة كهربائية في نطاق منطقة الرفاع.
وتضمنت المخالفات الاستخدام غير السليم للدراجات البخارية والدراجات الهوائية في مناطق غير مخصصة لذلك، مثل الطرق العامة وممرات المشاة، مما يشكل خطرا كبيرا على راكبي الدراجات ومستخدمي الطرق الآخرين.
وأصدرت الهيئة أيضاً 251 غرامة لمخالفات مثل عدم ارتداء الخوذة، وتجاهل إشارات المرور، والافتقار إلى وسائل السلامة الأساسية مثل الملابس العاكسة والإضاءة المناسبة.
وسلطت الهيئة الضوء على إجراءات السلامة التي يجب على الركاب اتباعها، وهي:
استخدام مسارات الدراجات المخصصة
تجنب مسارات الركض والمشي
عدم نقل الركاب على الدراجات البخارية الكهربائية
عدم تحميل الدراجة أو السكوتر أكثر من طاقتها
تجهيز المركبات بالمصابيح الأمامية والخلفية المناسبة
ارتداء الخوذات والسترات العاكسة
يجب على راكبي الدراجات النزول من دراجاتهم وعبور المعابر المخصصة للمشاة سيرًا على الأقدام.
يجب على راكبي الدراجات الحفاظ على مسافة آمنة من المركبات والمشاة.
ويجب عليهم تجنب إجراء أي تعديلات غير مصرح بها على المركبات.
يجب على الراكبين الامتناع عن سحب أو سحب المركبات.
يجب على راكبي الدراجات استخدام الأضواء الخلفية والجانبية، خاصة في الليل أو أثناء الظروف الجوية السيئة.
ودعت الهيئة الجمهور إلى الإبلاغ عن السلوكيات غير الآمنة والممارسات الخطيرة عبر خدمة «عين الشرطة» على تطبيق شرطة دبي أو عبر الاتصال بالخط الساخن «كلنا شرطة» على الرقم 901.