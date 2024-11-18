ضبط 1780 دراجة وسكوتر مخالف في دبي

استخدام مسارات الدراجات المخصصة

تجنب مسارات الركض والمشي

عدم نقل الركاب على الدراجات البخارية الكهربائية

عدم تحميل الدراجة أو السكوتر أكثر من طاقتها

تجهيز المركبات بالمصابيح الأمامية والخلفية المناسبة

ارتداء الخوذات والسترات العاكسة

يجب على راكبي الدراجات النزول من دراجاتهم وعبور المعابر المخصصة للمشاة سيرًا على الأقدام.

يجب على راكبي الدراجات الحفاظ على مسافة آمنة من المركبات والمشاة.

ويجب عليهم تجنب إجراء أي تعديلات غير مصرح بها على المركبات.

يجب على الراكبين الامتناع عن سحب أو سحب المركبات.