ضبط ومصادرة 11 طائراً مهدداً بالإنقراض بالشارقة

ضبطت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، الخميس عدداً من الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض في الإمارة. تم اصطيادها بشكل مخالف، حيث نفذت الهيئة حملة تفتيشية في منطقة البحيص بالشارقة، عثر خلالها على أنواع من الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض، وأجهزة إصدار أصوات للطيور المهاجرة تستخدم لجذب الطيور وإيقاعها في الفخ .