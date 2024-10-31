الإمارات
ضبط ومصادرة 11 طائراً مهدداً بالإنقراض بالشارقة
حملة تفتيشية في منطقة البحيص بالشارقة عثر خلالها على الطيور مع أجهزة إصدار أصوات للطيور لإيقاعها في الفخ
ضبطت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، الخميس عدداً من الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض في الإمارة. تم اصطيادها بشكل مخالف، حيث نفذت الهيئة حملة تفتيشية في منطقة البحيص بالشارقة، عثر خلالها على أنواع من الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض، وأجهزة إصدار أصوات للطيور المهاجرة تستخدم لجذب الطيور وإيقاعها في الفخ .
وقامت الهيئة بضبط ومصادرة جهازين بالتعاون مع الجهات المعنية بالمدينة، حيث شملت الطيور المضبوطة 10 طيور كروان وطائر حبارى واحد.
وفقاً للقرار رقم (12) لسنة 2014م، يحظر تداول وحيازة واستخدام الأجهزة التي تصدر أصوات الطيور البرية في الشارقة.