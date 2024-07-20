ضبط ومحاكمة بنغاليين بتهم التظاهر وإثارة الاضطرابات

ضبطت الجهات المعنية في الإمارات مجموعة من المواطنين البنجلاديشيين بتهمة التجمع والتسبب في أعمال شغب في شوارع الإمارات يوم الجمعة، وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في الحادثة، وأحالت المتهمين إلى «المحاكمة العاجلة».

وقالت النيابة في بيان صدر يوم السبت إن المتظاهرين عطلوا وسائل النقل ودمروا الممتلكات العامة والخاصة، موضحة أنهم "دعوا أيضا إلى مثل هذه التظاهرات وقاموا بتسجيل مقاطع فيديو وتحميلها على الإنترنت".

وكشفت التحقيقات عن قيامهم بارتكاب المخالفات التالية: التجمع العام، الاحتجاج ضد حكومة وطنهم بقصد إثارة الاضطرابات، عرقلة تنفيذ القوانين واللوائح، تعريض الأفراد للخطر، منع حركة المرور، التعدى والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وقالت النيابة برئاسة المستشار الدكتور حمد الشامسي إن هذه التصرفات تهدد أمن الدولة والنظام العام ويمكن أن تعرض مصالح الدولة للخطر، وتم احتجاز المشتبه بهم في حين تتواصل التحقيقات.

وأهاب الشامسي بجميع المقيمين على أرض الدولة الالتزام بقوانين الوطن وعدم التأثر بمثل هذه الدعوات والأفعال، وقال إن هذه تشكل جرائم خطيرة يعاقب عليها في الإمارات بعقوبات صارمة.