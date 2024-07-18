ضبط مهربي مخدرات دفنا 10 كيلوجرام بأم القيوين

ألقت الجهات الأمنية، في حملة أمنية واسعة النطاق لمكافحة المخدرات، القبض على شخصين متورطين في عملية كبيرة لتهريب المخدرات في أم القيوين. وقام المشتبه بهما بدفن المواد غير المشروعة التي يزيد وزنها على 10 كيلوغرامات في منطقة صحراوية نائية.

وبناءً على بلاغ من إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي، تم الاشتباه في قيام شخصين بتهريب المواد المخدرة وإخفائها في منطقة صحراوية تابعة الى مسؤولية القيادة العامة لشرطة أم القيوين.

وتم تشكيل فريق مشترك لإجراء البحث والتحري بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. وبعد تحقيق شامل تم التعرف على المشتبه بهما.

وأدت العملية إلى إلقاء القبض على المتورطين وضبط كمية من المخدرات. وتم لاحقاً إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب المخدرات إلى السلطات. يمكن للأشخاص استخدام خدمة مكافح (80044) أو إرسال بريد إلكتروني إلى mukafeh@moi.gov لتقديم معلومات قيمة يمكن أن تساعد جهات إنفاذ القانون في تحديد هوية المتورطين في تهريب المخدرات والقبض عليهم.