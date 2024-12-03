ضبط مركبات مخالفة وغرامات على السائقين في عجمان خلال عيد الاتحاد
ضبطت شرطة عجمان عدداً من المركبات المخالفة للقيادة المتهورة وقواعد الاحتفالات بالعيد الوطني الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاءت هذه المخالفات خلال احتفالات عيد الاتحاد على طريق شاطئ عجمان.
وتم حجز المركبات واحتجاز السائقين وإحالتهم إلى مراكز الشرطة المختصة، كما فرضت الهيئة غرامات على المخالفين لمخالفة قواعد الاحتفال، والتي تشمل القيادة بطريقة تعرض الجمهور للخطر، وإحداث الضوضاء، وإجراء تعديلات كبيرة على محرك المركبة، ومخالفة قواعد تزيين المركبات، والقيام بسلوكيات غير لائقة خلال هذه الفترة.
وشملت هذه المخالفات أيضًا استخدام أدوات الرش من قبل السائقين والركاب والوقوف من فتحة سقف السيارة ونوافذها.
ودعت الهيئة سائقي المركبات والمحتفلين إلى الالتزام بالأنظمة وقوانين المرور، محذرة من أن شرطة عجمان ستكون يقظة وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالف قواعد المرور.