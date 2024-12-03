ضبط مركبات مخالفة وغرامات على السائقين في عجمان خلال عيد الاتحاد

وتم حجز المركبات واحتجاز السائقين وإحالتهم إلى مراكز الشرطة المختصة، كما فرضت الهيئة غرامات على المخالفين لمخالفة قواعد الاحتفال، والتي تشمل القيادة بطريقة تعرض الجمهور للخطر، وإحداث الضوضاء، وإجراء تعديلات كبيرة على محرك المركبة، ومخالفة قواعد تزيين المركبات، والقيام بسلوكيات غير لائقة خلال هذه الفترة.