ضبط متهم يدير عيادة زراعة شعر غير قانونية بدبي

ألقت شرطة دبي القبض على شخص يمارس مهنة الطب دون ترخيص، بعد اكتشاف قيامه بإجراء عمليات زراعة الشعر داخل شقته السكنية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الأنشطة غير المرخصة تشكل خطراً جسيماً على صحة العملاء وتخالف القوانين الإماراتية.
وكان المشتبه به يقوم أيضًا بالترويج لخدماته غير القانونية عبر الإنترنت، ويشارك مقاطع فيديو للإجراءات على حساب مخصص على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب العملاء.
خلال المداهمة، عثر رجال الشرطة على أجهزة وأدوات طبية تُستخدم في عمليات زراعة الشعر، بالإضافة إلى مواد كيميائية ومحاليل متنوعة، مثل مواد التخدير والمطهرات. اتُخذت الإجراءات القانونية بحق المشتبه به، وأُغلقت الشقة، وصودرت جميع المواد الطبية.
كشفت التحقيقات أن الرجل حوّل شقته المكونة من ثلاث غرف إلى عيادة غير قانونية، حيث استخدم غرفة واحدة للإجراءات، بينما استُخدمت الغرفتان الأخريان كمسكن. ولم تستوفِ العيادة المؤقتة معايير الصحة والسلامة المطلوبة.
وجاء القبض على المتهم بعد تحقيقات مستفيضة أجرتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.
حثت شرطة دبي أفراد المجتمع على عدم تلقي الخدمات إلا من العيادات والمراكز الطبية المرخصة، والتأكد من مؤهلات وخبرة مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتجميل. كما حذرت من الانجراف وراء العروض المضللة التي قد تُعرّض الأرواح للخطر، مؤكدةً التزامها بحماية أمن وصحة وسلامة المجتمع.
وحثت شرطة دبي الجمهور على الإبلاغ فوراً عن أي أنشطة غير قانونية مماثلة عبر قنوات الاتصال المختلفة التابعة لها.