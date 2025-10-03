ضبط متهم يدير عيادة زراعة شعر غير قانونية بدبي

حثت شرطة دبي أفراد المجتمع على عدم تلقي الخدمات إلا من العيادات والمراكز الطبية المرخصة، والتأكد من مؤهلات وخبرة مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتجميل. كما حذرت من الانجراف وراء العروض المضللة التي قد تُعرّض الأرواح للخطر، مؤكدةً التزامها بحماية أمن وصحة وسلامة المجتمع.