ضبط كميات ضخمة من السجائر الإلكترونية غير المرخصة بعجمان
صبطت شرطة عجمان شخصين بتهمة الاتجار وتخزين 797 ألف سيجارة إلكترونية دون ترخيص، وألقت الهيئة القبض على شخصين من جنسية آسيوية بتهمة بيع وتخزين كميات ضخمة تصل إلى 797.555 سيجارة إلكترونية دون ترخيص، مع التهرب الضريبي.
وفور ورود البلاغ، قامت الجهات المختصة على الفور بتشكيل فريق عمل ومداهمة الموقع، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية تابعة لعدة شركات، تعود ملكيتها لشخصين من الجنسية الآسيوية.
وتم العثور على ما يصل إلى 797.555 سيجارة إلكترونية مخزنة في خمس غرف بالفيلا، تحمل علامات تجارية لمئات الشركات المصنعة للسجائر الإلكترونية.
وتم إلقاء القبض على المتهمين الآسيويين (م.ش.ن) في الأربعينيات من عمره، و(م.ش.ح) في الثلاثينيات من عمره، وإحالتهم إلى النيابة الاتحادية بتهمة جرائم التهرب الضريبي.
ودعت الهيئة الجمهور إلى توخي الحذر عند شراء البضائع من أماكن البيع غير المعتمدة وعدم التردد في الإبلاغ عنها، لافتة النظر إلى مخاطر التدخين على الصحة والسلامة. وأضافت أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع جرائم التهرب الضريبي التي تعبث بالأمن الوطني وسلامة المواطنين والمقيمين.