ضبط كميات ضخمة من السجائر الإلكترونية غير المرخصة بعجمان

وتم إلقاء القبض على المتهمين الآسيويين (م.ش.ن) في الأربعينيات من عمره، و(م.ش.ح) في الثلاثينيات من عمره، وإحالتهم إلى النيابة الاتحادية بتهمة جرائم التهرب الضريبي.

ودعت الهيئة الجمهور إلى توخي الحذر عند شراء البضائع من أماكن البيع غير المعتمدة وعدم التردد في الإبلاغ عنها، لافتة النظر إلى مخاطر التدخين على الصحة والسلامة. وأضافت أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع جرائم التهرب الضريبي التي تعبث بالأمن الوطني وسلامة المواطنين والمقيمين.