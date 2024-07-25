ضبط عصابة سرقت 1840 جهاز "لاب توب"بالشارقة

صبطت شرطة الشارقة يوم الخميس، عصابة مكونة من أربعة عرب بتهمة سرقة 1840 جهاز كمبيوتر محمول بقيمة تزيد على مليون درهم. وقد تم القبض عليهم خلال أقل من 48 ساعة بعد عملية السرقة.

وفي التفاصيل، قال رجل آسيوي، يعمل في شركة لخدمات النقل، أنه كان في طريقه لتسليم أجهزة الكمبيوتر المحمولة عندما أوقفه أفراد العصابة في منطقة صناعية بالإمارة، متظاهرين بأنهم شرطة. وتبين لاحقاً أنه وقع ضحية للاحتيال.

وبعد أقل من يومين من إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالاحتيال، تمكنت شرطة الشارقة من تعقب المشتبه بهم واحتجازهم.

وقال العقيد عبد الرحمن ناصر الشامسي، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أنه بعد التأكد من صحة المعلومات، باشر فريق التحريات التحقيق.

وأضاف أنه "بناءً على المعطيات التي جمعوها، تمكنوا من تعقب المشتبه بهم ومراقبتهم عن كثب قبل إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة".