ضبط عصابة سرقة عملاء البنوك في الفجيرة

تمكنت شرطة الفجيرة من القبض على عصابة متخصصة في استهداف عملاء البنوك في الإمارة، بعد ثلاث ساعات من تنفيذ الثنائي جريمتهما الأخيرة.
وكشفت الهيئة في بيانها العلني أن اللصوص كانوا مطلوبين أيضاً في إمارة أخرى.
بدأت القضية صباح الخميس 23 أكتوبر/تشرين الأول، عند الساعة 10:50 صباحاً، عندما تقدمت امرأة ببلاغ تزعم فيه أنها تعرضت للخداع وسرقة مبلغ 195 ألف درهم في "مخطط ذكي".
وبحسب روايتها، خدعها الجناة بادعاء وجود عطل في الإطار الخلفي لسيارتها. وعندما نزلت للتحقق، فتح أحدهم الباب المقابل وسرق المال قبل أن يلوذ بالفرار.
وتظهر الصورة التي نشرتها الشرطة العميلة وهي تقوم بتقييم سيارتها بينما كانت عملية السرقة تتم خلف ظهرها.
وعلى الفور تحركت فرقة التحقيق، حيث شكلت وحدة متخصصة لتعقب المشتبه بهم وجمع المعلومات.
خلال ثلاث ساعات، تم تحديد هوية الجناة، وتبين أنهم مطلوبون بجرائم مماثلة في إمارة أخرى. وبالتنسيق مع شرطة الشارقة، تم القبض على أفراد العصابة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وحثت الهيئة الجمهور على توخي الحذر عند مغادرة البنوك وتجنب الوقوع في فخ الخدع أو التعامل مع الغرباء والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة على الفور لضمان الاستجابة السريعة والإجراءات القانونية اللازمة.
هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات إجراءات. ففي سبتمبر/أيلول الماضي، حُكم على رجلين آسيويين بالسجن المؤبد بتهمة تهريب وحيازة 925 قرصًا مخدرًا عبر مطار الفجيرة الدولي.
وبالإضافة إلى السجن المؤبد، أمرت المحكمة بمصادرة المخدرات، وإبعاد المحكوم عليهم بعد قضاء عقوبتهم، وسداد الرسوم القضائية، ودفع مبلغ 2000 درهم للمحامي المعين من قبل المحكمة.
وفي غضون ذلك، أيدت محكمة الإمارة في يونيو/حزيران حكما بالسجن ستة أشهر على رجل أدين بممارسة السحر وانتهاك خصوصية زوجته وعائلتها من خلال مشاركة صور شخصية مع "معالج روحي" مزعوم عبر تطبيق واتساب.
دبي: القبض على محتالين بتهمة تحويل أموال بطريقة غير مشروعة باستخدام محافظ رقمية وحسابات مصرفية دبي: القبض على محتالين بتهمة تحويل أموال بطريقة غير مشروعة باستخدام محافظ رقمية وحسابات مصرفية دبي: القبض على عصابة من خمسة أفراد لسرقة شركات تجارية وسرقة 30 ألف درهم نقداً