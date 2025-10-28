ضبط عصابة سرقة عملاء البنوك في الفجيرة

بدأت القضية صباح الخميس 23 أكتوبر/تشرين الأول، عند الساعة 10:50 صباحاً، عندما تقدمت امرأة ببلاغ تزعم فيه أنها تعرضت للخداع وسرقة مبلغ 195 ألف درهم في "مخطط ذكي".