ضبط سائق متهور في دبي وتغريمه 50 ألف درهم

وتختلف عقوبات القيادة المتهورة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لقانون المرور الإتحادي.

في دبي، تعد القيادة المتهورة وتجاوز الإشارة الحمراء من بين المخالفات المرورية الخطيرة التي ستتطلب من سائقي السيارات دفع غرامة قدرها 50 ألف درهم قبل أن يتمكنوا من إطلاق سراح مركباتهم المصادرة.

ويمكن مضاعفة المبلغ الواجب دفعه مقابل الإفراج عن السيارة في حالة حجز السيارة مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة. وينطبق هذا البند على الحالات التي لا يتجاوز فيها مبلغ الإفراج 200 ألف درهم، وفقاً لقانون مرور دبي الذي تم تطبيقه لأول مرة في يوليو من العام الماضي.

وقالت شرطة دبي في وقت سابق: “إن القانون يعاقب أولئك الذين يعرضون الأرواح للخطر أو يلحقون الضرر بالطرق بغرامات باهظة وحجز المركبات لفترات متفاوتة.

كما ناشدت السلطات الجمهور مراراً وتكراراً الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالسلامة المرورية من خلال خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بخدمة "كلنا شرطة" على الرقم 901.