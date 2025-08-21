ضبط سائق دراجة نارية يؤدي حركات خطرة في دبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الأحد 17 أغسطس/آب، عن إلقاء القبض على شاب يقود دراجة نارية بدون لوحة أرقام بطريقة خطرة في منطقة الخوانيج، مما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات المتهورة على الطرق.