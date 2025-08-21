ضبط سائق دراجة نارية يؤدي حركات خطرة في دبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الأحد 17 أغسطس/آب، عن إلقاء القبض على شاب يقود دراجة نارية بدون لوحة أرقام بطريقة خطرة في منطقة الخوانيج، مما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات المتهورة على الطرق.
صرح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بأن دوريات المرور رصدت مساء الأحد سائق دراجة نارية يؤدي حركات بهلوانية على عجلة واحدة على ممشى الحديقة القرآنية، فأوقفته وحجزت دراجته النارية، وأُحيل إلى مركز الشرطة المختص للتحقيق معه.
حذّر العميد بن سويدان من قيادة الدراجات النارية أو المركبات دون رخصة، أو التهور في القيادة. وأكد أن القانون يفرض عقوبات صارمة على من يُعرّض حياته أو حياة الآخرين أو الممتلكات العامة والخاصة للخطر، حيث يُواجه المخالفون الحجز والاعتقال والإحالة إلى القضاء.
وحث أفراد المجتمع على التعاون مع شرطة دبي والإبلاغ عن القيادة غير الآمنة عبر خدمة «عين الشرطة» على تطبيق شرطة دبي الذكي أو عبر الخط الساخن «كلنا شرطة» 901.