الإمارات
ضبط سائقين متهورين بالفجيرة وإحالتهم للنيابة العامة
شرطة الفجيرة إعلنت الخبر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"
أعلنت شرطة الفجيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن ضبط عدد من السائقين المتهورين في منطقة الفقيت، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، ألقت شرطة الفجيرة القبض على عدد من سائقي المركبات بتهمة قيادة سيارات غير قانونية على طريق عام في الإمارة. وحققت الجهات المختصة في الحادث الذي وقع في مارس/آذار الماضي بمنطقة السودة، من خلال رصد لقطات كاميرات المراقبة.
وتبين أن إحدى المركبات فقدت السيطرة وانحرفت عن الطريق وانحرفت واصطدمت بحاجز للسكك الحديدية. وبعد تداول مقاطع فيديو للحادث في أوائل عام 2024، سارعت السلطات إلى تعقب الجناة.