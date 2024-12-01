ضبط سائقين متهورين بالفجيرة وإحالتهم للنيابة العامة

وفي وقت سابق من العام الجاري، ألقت شرطة الفجيرة القبض على عدد من سائقي المركبات بتهمة قيادة سيارات غير قانونية على طريق عام في الإمارة. وحققت الجهات المختصة في الحادث الذي وقع في مارس/آذار الماضي بمنطقة السودة، من خلال رصد لقطات كاميرات المراقبة.