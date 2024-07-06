ضبط أوغندي اختلس74.500 درهم باستغلال ثغرة مصرفية

اتُهم مقيم أوغندي في دبي باستغلال ثغرة في نظام الدفع ببطاقات الائتمان بأحد البنوك المحلية، مما أدى إلى اختلاس مبلغ 74.500 درهم.

ووقعت الحادثة يومي 2 و3 فبراير 2024، ضمن نطاق مركز شرطة المرقبات.

ووجهت النيابة العامة في دبي اتهامات ضد المواطن الأوغندي، موضحة أنه استخدم طريقة دفع إلكترونية غير مصرح بها للحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.

وهو متهم بالتلاعب بثغرة أمنية في خدمة الدفع ببطاقة الائتمان التي يقدمها البنك عبر تطبيق المراسلة "واتس آب"WhatsApp.

وبحسب وثائق المحكمة، اكتشف المتهم ثغرة في خدمة الدفع عبر الواتساب الخاصة بالبنك، والتي تسمح للعملاء بدفع مستحقات بطاقاتهم الائتمانية.

تضمن الخلل إدخال علامة سلبية ('-') قبل مبلغ الدفع، مما أدى إلى قيام نظام البنك عن طريق الخطأ بإعادة نفس المبلغ إلى حساب العميل، حتى لو كان الحساب يفتقر إلى الأموال اللازمة.

ومن خلال استغلال هذه الثغرة، قام المتهم بإجراء معاملتين في أيام متتالية، حيث قام بإدخال مبلغ 74.500 درهم، مسبوقة بعلامة سلبية. وبالتالي، قام نظام البنك بإضافة هذا المبلغ إلى حسابه.

ثم قام المتهم بعد ذلك بتحويل الأموال على الفور إلى حساب آخر في بنك محلي مختلف وسحب الأموال في نفس اليوم.

وتم الكشف عن المعاملات الاحتيالية من قبل قسم المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات بالبنك ، مما أدى إلى مراجعة داخلية لحساب المتهم. وبعد اكتشاف المعاملات غير المصرح بها، أبلغ مسؤولو البنك الشرطة بالحادثة.

وبعد ذلك تم إلقاء القبض على الرجل وبحوزته جهاز iPhone Pro Max 15 أبيض اللون يعتقد أنه استخدم في ارتكاب الجريمة.

وأثناء التحقيق، شهد أحد متخصصي تكنولوجيا المعلومات في البنك الضحية أنه تم اكتشاف الخلل أثناء عملية تدقيق روتينية في فبراير.

ونفى المتهم التهم الموجهة إليه، مدعيا أن هاتفه تعرض للاختراق في تواريخ المعاملات. وقال أيضًا إنه يعتقد أن الأموال تم تحويلها من قبل شخص كانت له معه تعاملات مالية سابقة.

وبالإضافة إلى التهم الجنائية، رفع البنك دعوى مدنية ضد الرجل، مطالباً بتعويض قدره 51 ألف درهم.

وأحالت المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لمزيد من المداولة، في انتظار النتيجة النهائية للدعوى الجنائية.