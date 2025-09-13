ضباط مدرَّبون في الإمارات يساهمون في تفكيك شبكة استغلال أطفال دولية

ساعدت دولة الإمارات العربية المتحدة في تدريب ضباط إنفاذ القانون الذين قادوا عملية دولية كبرى ضد الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
أسفرت العملية عن إصدار 73 مذكرة تفتيش، واعتقال 32 شخصًا. كما تم إنقاذ 15 طفلًا ومراهقًا، ومصادرة 393 جهازًا إلكترونيًا.
وقد قادت الأرجنتين هذه العملية وتم تنفيذها في وقت واحد في 15 دولة، بما في ذلك: البرازيل، والإكوادور، وبيرو، وباراغواي، وبوليفيا، وكولومبيا، وتشيلي، وفنزويلا، وهندوراس، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، والمكسيك، وجمهورية الدومينيكان، والولايات المتحدة الأمريكية.