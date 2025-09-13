ضباط مدرَّبون في الإمارات يساهمون في تفكيك شبكة استغلال أطفال دولية

وقد قادت الأرجنتين هذه العملية وتم تنفيذها في وقت واحد في 15 دولة، بما في ذلك: البرازيل، والإكوادور، وبيرو، وباراغواي، وبوليفيا، وكولومبيا، وتشيلي، وفنزويلا، وهندوراس، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، والمكسيك، وجمهورية الدومينيكان، والولايات المتحدة الأمريكية.