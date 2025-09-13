الإمارات

ضباط مدرَّبون في الإمارات يساهمون في تفكيك شبكة استغلال أطفال دولية

عملية قادتها الأرجنتين شملت 15 دولة وأسفرت عن 32 اعتقالاً وإنقاذ 15 طفلاً
الصورة مُستخدمة للتوضيح. الصورة: ملف

الصورة مُستخدمة للتوضيح. الصورة: ملف

تاريخ النشر

ساعدت دولة الإمارات العربية المتحدة في تدريب ضباط إنفاذ القانون الذين قادوا عملية دولية كبرى ضد الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.

أسفرت العملية عن إصدار 73 مذكرة تفتيش، واعتقال 32 شخصًا. كما تم إنقاذ 15 طفلًا ومراهقًا، ومصادرة 393 جهازًا إلكترونيًا.

وقد قادت الأرجنتين هذه العملية وتم تنفيذها في وقت واحد في 15 دولة، بما في ذلك: البرازيل، والإكوادور، وبيرو، وباراغواي، وبوليفيا، وكولومبيا، وتشيلي، وفنزويلا، وهندوراس، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، والمكسيك، وجمهورية الدومينيكان، والولايات المتحدة الأمريكية.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com