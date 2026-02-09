ضباب ورطوبة مرتقبة في الإمارات غدا

من المتوقع هبوب رياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. ستكون الهبات لطيفة بسرعة تتراوح بين 10 إلى 20 كم/ساعة، ولكنها قد تنشط أحياناً لتصل إلى 30 كم/ساعة. سيكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.