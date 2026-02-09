ضباب ورطوبة مرتقبة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس رطب على سكان دولة الإمارات ليل الثلاثاء (10 فبراير) حتى صباح الأربعاء (11 فبراير). وأشار المركز إلى أن هذه الرطوبة قد تؤدي إلى تشكل الضباب أو الضباب الخفيف فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ستكون درجات الحرارة لطيفة بشكل عام، حيث لن تتجاوز العظمى 30 درجة مئوية في أنحاء البلاد. وستسجل أبوظبي ودبي درجة حرارة قصوى تصل إلى 29 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى في كلتا الإمارتين لتصل إلى 18 درجة مئوية.
من المتوقع هبوب رياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. ستكون الهبات لطيفة بسرعة تتراوح بين 10 إلى 20 كم/ساعة، ولكنها قد تنشط أحياناً لتصل إلى 30 كم/ساعة. سيكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.