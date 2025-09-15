ضباب ورطوبة مرتفعة.. الإمارات تبدأ الأسبوع بسماء غائمة

تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع اليوم الاثنين 15 سبتمبر بسماء صافية إلى غائمة جزئيًا، مع احتمال ظهور الضباب.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات، ظهور سحب منخفضة على المناطق الشرقية من الدولة، صباح اليوم.

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 39 درجة مئوية في أبوظبي ودبي، و38 درجة مئوية في الشارقة. بينما ستشهد أبوظبي انخفاضًا في درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية، ستكون درجة الحرارة الصغرى في دبي والشارقة 30 درجة مئوية.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

مع ذلك، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة المرتفعة هذه خلال الأسابيع المقبلة، تبعًا للأنماط الموسمية المتوقعة. وقد تنخفض درجات الحرارة ليلًا إلى أقل من ٢٥ درجة مئوية بدءًا من الأسبوع المقبل. وسيستمر الحر نهارًا حتى الاعتدال الخريفي في ٢٣ سبتمبر، وكذلك الضباب والرطوبة العالية.

في الواقع، سيشهد سكان الدولة ليلةً رطبةً هذه الليلة، حيث تصل مستويات الرطوبة إلى 80% في أبوظبي، و75% في دبي والشارقة، و90% في المناطق الغربية من الدولة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف حتى صباح الثلاثاء.

وتشهد البلاد رياحا خفيفة إلى معتدلة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، كما يتوقع أن يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.