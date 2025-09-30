ضباب وحرارة تصل إلى 37 درجة مئوية في دبي

يتوقع أن يشهد سكان الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول، طقساً لطيفاً مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على المناطق الشرقية من البلاد.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر لضباب كثيف يستمر من مساء الاثنين حتى التاسعة صباح الثلاثاء. وحذّر من انخفاض الرؤية الأفقية خلال هذه الفترة.
أصدرت شرطة أبوظبي تحذيرًا خاصًا لسائقي المركبات مع انخفاض مستوى الرؤية على الطرق. وننصح سكان أبوظبي بتوخي الحذر والانتباه إلى حدود السرعة المتغيرة المعروضة على اللوحات الإلكترونية.
وبينما سيظل الطقس حاراً، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 38 درجة مئوية في أبو ظبي و37 درجة مئوية في دبي - وهو ما يمثل ارتياحاً مقارنة بارتفاعات سابقة تجاوزت 40 درجة مئوية.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.
ومن المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.