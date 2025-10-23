ضباب وحرارة تصل إلى 36 درجة مئوية في دبي اليوم

من المتوقع أن يكون الطقس في الإمارات اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهات صفراء في بعض أجزاء من البلاد، محذرة السكان من الضباب الكثيف وانخفاض الرؤية يوم الخميس 23 أكتوبر. ومن المتوقع أن ينخفض التدهور بشكل أكبر في بعض المناطق الساحلية والداخلية حتى الساعة 9 صباحًا اليوم.
دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر نظرًا لانخفاض الرؤية أثناء الضباب. وحثت السائقين على الالتزام بحدود السرعة المتغيرة المعروضة على لوحات الإرشاد الإلكترونية.
في غضون ذلك، سيواجه السكان اليوم ارتفاعًا في نسبة الرطوبة ليلًا وصباح الجمعة في بعض المناطق الساحلية والداخلية. ومن المتوقع أن تصل نسبة الرطوبة إلى 90% في أبوظبي، و85% في دبي، و80% في الشارقة.
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية في أبوظبي، و36 درجة مئوية في دبي والشارقة. وستشهد الإمارات انخفاضًا في درجات الحرارة إلى 25 و27 و24 درجة مئوية على التوالي.
تهب رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ويكون البحر مضطربًا في الخليج العربي وبحر عُمان.