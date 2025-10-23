ضباب وحرارة تصل إلى 36 درجة مئوية في دبي اليوم

في غضون ذلك، سيواجه السكان اليوم ارتفاعًا في نسبة الرطوبة ليلًا وصباح الجمعة في بعض المناطق الساحلية والداخلية. ومن المتوقع أن تصل نسبة الرطوبة إلى 90% في أبوظبي، و85% في دبي، و80% في الشارقة.