ضباب كثيف يلف الإمارات وتحذيرات من انعدام الرؤية حتى نهاية فبراير

وأشار الدكتور حبيب إلى أن موجة الضباب لم تنتهِ بعد، قائلاً: "لقد تم الإبلاغ عن تشكل الضباب خلال اليومين الماضيين، ومن المتوقع أن يستمر حتى بعد يوم الأربعاء". وأضاف أن هناك فرصة لا تزال قائمة لتشكل الضباب خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة في المناطق الداخلية من أبوظبي والعين ودبي. وبالنسبة لسكان هذه المناطق، قد يعني هذا المزيد من حركة المرور البطيئة والرحلات الصباحية المبكرة التي تتطلب الحذر.