ضباب كثيف يغطي أجزاء من الإمارات يتسبب بحركة مرور بطيئة

غطى ضباب كثيف أجزاء من الإمارات صباح الخميس، حيث أفاد السكان بانخفاض الرؤية إلى أقل من ٥٠٠ متر في عدة مناطق. أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرات حمراء في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان، مع إصدار التحذير الأول بعد منتصف الليل بقليل حيث تدهورت الرؤية بشكل حاد.
اجتاح الضباب أجزاء كبيرة من دبي منذ ساعات الصباح الباكر، حيث انخفضت الرؤية إلى أقل من ١٠٠ متر في مناطق مثل القصيص والمحيصنة والمجتمعات على طول شارع الشيخ محمد بن زايد. تباطأت حركة المرور إلى حد الزحف خلال ساعات الذروة حيث حاول السائقون التنقل عبر الضباب الكثيف.
قال أحمد خان، مقيم قديم في الإمارات: “عندما غادرنا الشارقة في الصباح، لم يكن هناك ضباب. فوجئنا بالضباب الكثيف في القصيص”. وأضاف: “لا أستطيع القيادة بالسرعة المسموح بها ٧٠ كم/س. بسبب الضباب الكثيف في بعض المناطق، اضطررت للقيادة بسرعة قصوى تبلغ ٣٠ كم/س. بسبب حركة المرور البطيئة في ساعات الذروة المبكرة، أعتقد أن بعض السائقين سيصلون إلى المكتب متأخرين.”
قال حنيف أ، الذي كان يقود أطفاله إلى مدرسة في القوز، إن الرؤية انخفضت أيضًا إلى أقل من ١٠٠ متر هناك. وأضاف: “مارس جميع السائقين الحذر أثناء التنقل عبر الضباب”. وأشار إلى أن بعض السائقين استخدموا أضواء الطوارئ بشكل غير صحيح، مضيفًا: “لقد حذرت السلطات مرارًا وتكرارًا من ذلك. أضواء الطوارئ تربك السائقين الآخرين وتمنع السائقين من الإشارة إلى الانعطافات.”
أكدت الشرطة والسلطات الأخرى مرارًا أن أضواء الطوارئ مخصصة لحالات الطوارئ مثل توقف المركبة أو وقوع حادث أمامها، وليس للقيادة في ظروف الرؤية المنخفضة.
أصدرت قوات الشرطة في جميع أنحاء الإمارات عدة تذكيرات بالسلامة مع استمرار تدهور الرؤية.
في أبوظبي، قامت الشرطة بتفعيل نظام تخفيض السرعة المتعلق بالطقس، حيث خفضت الحدود على عدة طرق. تم إرسال تنبيهات الطوارئ مباشرة إلى هواتف السائقين، تطلب منهم تخفيض السرعة إلى ٨٠ كم/سا بسبب انخفاض الرؤية.
كما حذرت شرطة دبي السائقين من ضرورة توخي أقصى درجات الحذر. وقالت الشرطة في بيان: "تدعو شرطة دبي السائقين إلى القيادة بأمان وحذر بسبب انخفاض الرؤية الناتج عن تشكل الضباب في بعض أجزاء دبي".
أصدرت شرطة الشارقة تحذيرات مماثلة للسائقين في جميع أنحاء الإمارة. وقالت السلطة يوم الخميس: "نؤكد على ضرورة الحفاظ على مسافات كافية بين المركبات، وتخفيض السرعات، والتعامل مع الطرق بحذر من أجل سلامتك وسلامة الآخرين".
حثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) السائقين على تخفيض السرعات واستخدام أضواء الضباب والإشارات، وتجنب الحركات المفاجئة أو التشتت.
ذكرت المركز الوطني للأرصاد السائقين بضرورة اتباع إجراءات السلامة في الضباب، بما في ذلك:
الحفاظ على مسافة آمنة من المركبة الأمامية
تجنب استخدام أضواء الطوارئ أثناء القيادة
البقاء دون حدود السرعة المعلنة ومراقبة التنبيهات الفورية
حثت السلطات في جميع أنحاء الإمارات السائقين على البقاء يقظين، ومتابعة تحديثات الطقس، وتخطيط وقت إضافي للسفر حيث تتحسن الظروف تدريجياً خلال الصباح.