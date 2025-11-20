ضباب كثيف يغطي أجزاء من الإمارات يتسبب بحركة مرور بطيئة

قال حنيف أ، الذي كان يقود أطفاله إلى مدرسة في القوز، إن الرؤية انخفضت أيضًا إلى أقل من ١٠٠ متر هناك. وأضاف: “مارس جميع السائقين الحذر أثناء التنقل عبر الضباب”. وأشار إلى أن بعض السائقين استخدموا أضواء الطوارئ بشكل غير صحيح، مضيفًا: “لقد حذرت السلطات مرارًا وتكرارًا من ذلك. أضواء الطوارئ تربك السائقين الآخرين وتمنع السائقين من الإشارة إلى الانعطافات.”