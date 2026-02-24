ضباب كثيف يربك حركة المرور في دبي والشارقة

سيكون الطقس في الإمارات يوم الثلاثاء، 24 فبراير، صحواً إلى غائم جزئياً، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية .
في ساعات الصباح الباكر، غطى ضباب كثيف أجزاء من الشارقة ودبي، مما قلل الرؤية إلى بضع مئات من الأمتار فقط. بدأت حركة المرور تتراكم في وقت أبكر بكثير من المعتاد حيث قاد السائقون ببطء وحذر بسبب بقع الضباب الكثيفة في عدة مناطق مما قلل الرؤية بشكل كبير على الطرق.
أصدرت الإدارة تحذيرات حمراء وصفراء من الضباب مع انخفاض الرؤية في جميع أنحاء البلاد - خاصة في المناطق الساحلية. التحذير ساري المفعول حتى الساعة 10 صباحاً من يوم الثلاثاء. تم تحذير السكان بضرورة توخي الحذر عند الخروج، خاصة أثناء القيادة.
ألقِ نظرة على الخريطة التالية التي توضح المناطق المتأثرة بالضباب الكثيف في جميع أنحاء البلاد صباح اليوم:
من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة، حيث ستشهد الأجزاء الداخلية من البلاد ارتفاعاً في الزئبق إلى 33 درجة مئوية. ستشهد أبوظبي ودبي درجة حرارة قصوى تبلغ 31 درجة مئوية، بينما ستكون درجة الحرارة القصوى في الشارقة 30 درجة مئوية. ستشهد الإمارات درجات حرارة دنيا تبلغ 17 درجة مئوية و19 درجة مئوية و18 درجة مئوية على التوالي.
سيكون الجو رطباً ليلاً وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف فوق المناطق الساحلية. ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة وستكون حالة البحر خفيفة في كل من الخليج العربي وبحر عمان.