ضباب كثيف وتوقع أمطار بعد ظهر اليوم بالإمارات

من المتوقع أن يشهد سكان الإمارات اليوم طقساً غائماً جزئياً ورطباً. وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن السماء ستكون صافية إلى غائمة جزئياً، مع احتمال تشكّل غيوم ركامية – والتي ترتبط عادةً بهطول الأمطار – في المناطق الشرقية بعد الظهر.

وفي الوقت نفسه، ستشهد المناطق الغربية من البلاد طقساً رطباً خلال الليل وصباح يوم الخميس، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على المنطقة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد صباح الأربعاء تحذيرات باللونين الأحمر والأصفر في بعض مناطق الدولة، محذّراً السكان من الضباب الكثيف وتدني مستوى الرؤية الأفقية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة الضبابية حتى الساعة التاسعة صباحاً.

وقد يتراجع مدى الرؤية الأفقية إلى مستويات أقل في بعض الأوقات، خاصة فوق المناطق الساحلية والداخلية.