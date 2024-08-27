ضباب كثيف وتنبيه باللون الأحمر وتحذيرات للسائقين
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا لسائقي المركبات بشأن ضعف الرؤية بسبب تشكل الضباب، صباح اليوم الثلاثاء.
أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهاً باللون الأحمر، لسكان الإمارات العربية المتحدة، بتدهور الرؤية الأفقية في بعض الأحيان حتى الساعة 8.30 صباحاً.
ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب، وحثتهم على الالتزام بالسرعات المتغيرة الموضحة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
وشهدت الشارقة، أمس الاثنين، أمطاراً غزيرة وتساقط حبات البرد في وادي الحلو، كما شهد طريق كلباء شوكة بالمنطقة الشرقية أمطاراً متوسطة، فيما هطلت أمطار خفيفة على المناطق المحيطة بطريق شوكة المعيني برأس الخيمة.
لكن على عكس الظروف الممطرة التي شهدتها بعض مناطق الدولة أمس، يمكن لمعظم المقيمين في الإمارات العربية المتحدة أن يتوقعوا يوماً جميلاً وغائماً جزئياً اليوم.
في حين أن درجات الحرارة يمكن أن تصل إلى 48 درجة مئوية في المناطق الداخلية، فقد تنخفض إلى 25 درجة مئوية في الجبال.
ومن المتوقع أن يسود طقس رطب ليلاً ويستمر حتى صباح الأربعاء، كما أشارت الأرصاد الجوية إلى احتمال تشكل الضباب أو السحب على بعض المناطق خاصة الساحلية.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.