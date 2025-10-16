ضباب كثيف وانخفاض الحرارة إلى 18 مئوية في مناطق بالإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور بعض السحب شرقاً وجنوباً.
قد تكون هذه السحب حملية بحلول فترة ما بعد الظهر. كما أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات حمراء وصفراء في بعض مناطق البلاد لتشكل ضباب كثيف، محذّرًا السكان من انخفاض الرؤية.
وفيما يلي المناطق التي من المرجح أن تتأثر:
دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر نظرًا لانخفاض الرؤية أثناء الضباب. وإلى الالتزام بالسرعات المتغيرة الموضحة على لوحات الإرشاد الإلكترونية. كما خفّضت الهيئة السرعة مؤقتًا على بعض الطرق.
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطبا ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب خاصة غربا.
ومن المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانا.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، بينما تصل إلى 39 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
في دبي، ستتراوح درجات الحرارة بين 35 و28 درجة مئوية. أما في الشارقة، فستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 و25 درجة مئوية. أما في أبوظبي، فسترتفع درجات الحرارة العظمى إلى 36 درجة مئوية، وتنخفض إلى 27 درجة مئوية.