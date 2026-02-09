ضاحي خلفان يختبر مسار «قطار الاتحاد» من دبي إلى الفجيرة

في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإنجاز في واحد من أضخم مشاريع البنية التحتية في تاريخ الدولة، استقل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رحلة تجريبية لقطار الركاب التابع لـ "قطارات الاتحاد"، انطلقت من منطقة "القدرة" في قلب دبي وصولاً إلى محطة "مدينة الهلال" في عروس البحر، إمارة الفجيرة.