ضابط رقمي جديد من شرطة دبي لمساعدة السياح الفورية
أعلنت شرطة دبي السياحية عن إطلاق الضابط الرقمي للشرطة السياحية لمساعدة السياح في حالات الطوارئ وفي تخطيط جداول رحلاتهم، وسيتم دمجه في تطبيق شرطة دبي في فبراير 2025.
وكشفت شرطة دبي عن المبادرة خلال معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا، القائم حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.
وقد قدم الملازم أحمد ناصر زاري من إدارة شرطة السياحة الضابط الرقمي في مرحلته الأولى من الإطلاق، حيث تمكن الضابط الرقمي خلال الأسبوع الماضي فقط من إجراء 469 محادثة وحل 461 منها بنجاح، ولم يتطلب الأمر المساعدة من موظف بشري سوى خلال ثمانية استفسارات، ما يؤكد فعالية هذا الحل المبتكر.
وخلال عرض لقدرات الضابط الرقمي، قدم الملازم أحمد الضابط الرقمي موقفاً افتراضياً. قال الملازم أحمد لصحيفة خليج تايمز: "لقد اختبرت النموذج الأولي الأول من خلال إعطائه موقفاً افتراضياً بأنني فقدت هاتفي. وجهني الضابط الرقمي على الفور من خلال سلسلة من الأسئلة ، واستفسر عما إذا كنت قد فقدته في فندق أو سيارة أجرة، وجمع معلوماتي بكفاءة - كل ذلك في ثلاث دقائق فقط. وأكد لي أنه سيتم الاتصال بي قريباً وأشار حتى إلى أنه يمكنه الوصول إلى الفندق".
وتتجاوز فوائد الضابط الرقمي حالات الطوارئ، إذ يمكن للسياح الاعتماد عليه في التخطيط الشامل لرحلتهم، بما في ذلك تقديم اقتراحات بشأن الأماكن التي يمكنهم زيارتها وإنشاء برامج سياحية مخصصة.
وكشف الملازم أحمد عن خطط مستقبلية، قائلاً: "في المراحل المقبلة سيتم تعيين ضابط رقمي لكل إدارة، مما يعزز قدراتها ومستوى الخدمة التي يمكننا تقديمها للزوار".