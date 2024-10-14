ضابط رقمي جديد من شرطة دبي لمساعدة السياح الفورية

وخلال عرض لقدرات الضابط الرقمي، قدم الملازم أحمد الضابط الرقمي موقفاً افتراضياً. قال الملازم أحمد لصحيفة خليج تايمز: "لقد اختبرت النموذج الأولي الأول من خلال إعطائه موقفاً افتراضياً بأنني فقدت هاتفي. وجهني الضابط الرقمي على الفور من خلال سلسلة من الأسئلة ، واستفسر عما إذا كنت قد فقدته في فندق أو سيارة أجرة، وجمع معلوماتي بكفاءة - كل ذلك في ثلاث دقائق فقط. وأكد لي أنه سيتم الاتصال بي قريباً وأشار حتى إلى أنه يمكنه الوصول إلى الفندق".