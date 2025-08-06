ضابط بشرطة رأس الخيمة يرفع علم الإمارات فوق أعلى قمة أوروبية

في الأول من أغسطس، حقق ضابط شرطة رأس الخيمة إنجازاً رائعاً، حيث نجح في تسلق جبل إلبروس في روسيا، أعلى قمة في أوروبا بارتفاع 5642 متراً فوق مستوى سطح البحر.
وقد حقق الرائد إبراهيم سيف المزروعي، من شرطة رأس الخيمة، هذا الإنجاز بعد رحلة شاقة استمرت خمسة أيام، ليصبح بذلك أول قائد شرطة يتسلق إحدى القمم السبع الشهيرة عالميًا. وعند وصوله إلى القمة، رفع علم الإمارات العربية المتحدة بفخر إلى جانب شعار شرطة رأس الخيمة.
وأشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي بعزيمة وإصرار وطموح المزروعي في إنجاز هذا التحدي الاستثنائي.
وفي حديثه عن هذه التجربة، أعرب الرائد المزروعي عن فخره وسعادته بتمثيل وطنه وشرطته في هذه المرتفعات. وقال: "إن رفع علم الإمارات وشعار شرطة رأس الخيمة على جبل إلبروس هو بمثابة شكر بسيط لقيادتي على دعمها المتواصل". وأضاف: "لقد كان هذا الإنجاز ثمرة إصراري وطموحي، وأتطلع إلى مواصلة مسيرتي في تحدي القمم السبع".
لم تكن الرحلة الاستكشافية الصعبة خالية من العقبات، حيث واجه ضابط الشرطة البرد القارس، ونقص الأكسجين، والرياح القوية، والتضاريس الجبلية شديدة الانحدار.
وفي معرض تفصيله لجهوده، قال المزروعي لصحيفة "خليج تايمز " إنه كان يصعد يوميًا إلى ارتفاعات تتراوح بين 4000 و5000 متر، ثم يعود للنوم على ارتفاعات أقل. وأضاف: "كان كل ذلك جزءًا من مساعدة جسدي على التكيف مع الارتفاع".
قبيل منتصف ليل 31 يوليو، بدأ تسلقه الأخير. كانت الساعة الحادية عشرة مساءً عندما انطلق، وبعد صعود طويل وشاق، وصل إلى القمة في العاشرة صباحًا من يوم 1 أغسطس.
إن نجاحه في التسلق لا يسلط الضوء فقط على شجاعته وتفانيه ولكن أيضًا على التزامه بالسعي إلى تحقيق هدف تسلق الجبال العالمي المرموق المتمثل في الوصول إلى أعلى قمة في كل من القارات السبع.
ويعد هذا الإنجاز المتميز دليلاً على الروح المغامرة التي تتمتع بها شرطة رأس الخيمة وسعيها الدائم لتحقيق التميز خارج الحدود.