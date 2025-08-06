ضابط بشرطة رأس الخيمة يرفع علم الإمارات فوق أعلى قمة أوروبية

وقد حقق الرائد إبراهيم سيف المزروعي، من شرطة رأس الخيمة، هذا الإنجاز بعد رحلة شاقة استمرت خمسة أيام، ليصبح بذلك أول قائد شرطة يتسلق إحدى القمم السبع الشهيرة عالميًا. وعند وصوله إلى القمة، رفع علم الإمارات العربية المتحدة بفخر إلى جانب شعار شرطة رأس الخيمة.

وأشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي بعزيمة وإصرار وطموح المزروعي في إنجاز هذا التحدي الاستثنائي.

وفي حديثه عن هذه التجربة، أعرب الرائد المزروعي عن فخره وسعادته بتمثيل وطنه وشرطته في هذه المرتفعات. وقال: "إن رفع علم الإمارات وشعار شرطة رأس الخيمة على جبل إلبروس هو بمثابة شكر بسيط لقيادتي على دعمها المتواصل". وأضاف: "لقد كان هذا الإنجاز ثمرة إصراري وطموحي، وأتطلع إلى مواصلة مسيرتي في تحدي القمم السبع".

لم تكن الرحلة الاستكشافية الصعبة خالية من العقبات، حيث واجه ضابط الشرطة البرد القارس، ونقص الأكسجين، والرياح القوية، والتضاريس الجبلية شديدة الانحدار.