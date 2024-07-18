"صيف دبي": خصومات تصل إلى 30% في مطاعم كبرى
يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بخصومات خاصة كجزء من مهرجان الطعام الجديد خلال أشهر الصيف، وتستمر النسخة الافتتاحية من"وجبات الصيف الحارة" Sizzling Summer Eats حتى 15 أغسطس، مما يتيح للضيوف فرصة توفير ما يصل إلى 30% في 100 مطعم في جميع أنحاء دبي.
وتم إطلاق هذه المبادرة كجزء من مفاجآت صيف دبي (DSS)، وهي تسمح لرواد المطعم بالاختيار من بين مطاعم ميشلان المفضلة مثل Tresind وReif Kushiyaki بالإضافة إلى المأكولات الاقتصادية مثل Buffalo Wild Wings وGypsy Chinese.
يمكن للطاولات المكونة من شخصين الاستمتاع بخصم 20% على فاتورتهم، في حين يمكن للمجموعات الأكبر الاستفادة من الخصومات التي تصل إلى 30% لما يصل إلى أربعة أشخاص أو أكثر.
وقامت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة (DFRE) بتنظيم قائمة موسعة تضم 100 مطعم بعناية، لتقدم لرواد المطعم مجموعة واسعة من المأكولات، بدءاً من المطاعم المشهورة عالمياً وحتى المعروفة المحلية.
قوائم أخرى
بالإضافة إلى ذلك، سيعود عرض أسبوع المطاعم الصيفي بمفاجآت صيف دبي وسيقام في الفترة من 23 أغسطس إلى 1 سبتمبر. ويمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بقائمة منسقة تضم أفضل 50 مطعماً مناسباً للعائلات تقدم قوائم طعام بأسعار خاصة للغداء والعشاء.
وستكون هناك أيضاً باقة صيف دبي الترفيهية DSS Entertainer الحصرية، والتي تقدم أكثر من 7000 عرض اشترِ واحداً واحصل على الآخر عبر مجموعة مختارة من المطاعم والمعالم السياحية والمتنزهات المائية ومواقع التجميل واللياقة البدنية ووجهات أخرى في جميع أنحاء دبي. ويبلغ سعرها 195 درهماً فقط، ويمكن الاستفادة من العروض طوال أيام الأسبوع.