"صيف دبي": خصومات تصل إلى 30% في مطاعم كبرى

يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بخصومات خاصة كجزء من مهرجان الطعام الجديد خلال أشهر الصيف، وتستمر النسخة الافتتاحية من"وجبات الصيف الحارة" Sizzling Summer Eats حتى 15 أغسطس، مما يتيح للضيوف فرصة توفير ما يصل إلى 30% في 100 مطعم في جميع أنحاء دبي.

وتم إطلاق هذه المبادرة كجزء من مفاجآت صيف دبي (DSS)، وهي تسمح لرواد المطعم بالاختيار من بين مطاعم ميشلان المفضلة مثل Tresind وReif Kushiyaki بالإضافة إلى المأكولات الاقتصادية مثل Buffalo Wild Wings وGypsy Chinese.

يمكن للطاولات المكونة من شخصين الاستمتاع بخصم 20% على فاتورتهم، في حين يمكن للمجموعات الأكبر الاستفادة من الخصومات التي تصل إلى 30% لما يصل إلى أربعة أشخاص أو أكثر.

وقامت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة (DFRE) بتنظيم قائمة موسعة تضم 100 مطعم بعناية، لتقدم لرواد المطعم مجموعة واسعة من المأكولات، بدءاً من المطاعم المشهورة عالمياً وحتى المعروفة المحلية.