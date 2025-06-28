صيف بلا حوادث" في الإمارات مع تصاعد درجات الحرارة

أطلقت الإمارات العربية المتحدة حملة "صيف بلا حوادث" في ظل ارتفاع درجات الحرارة وقيادة السائقين للسيارات.
تُحثّ الحملة، التي أطلقتها وزارة الداخلية، مستخدمي الطرق على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور. وتهدف هذه الحملة التوعوية إلى الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، والمساهمة في الحد من الحوادث، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية.
كما أطلقت الدولة مبادرة خالية من الحوادث في موسم الحر 2024، والتي تتضمن التوعية بفحص الإطارات، وإجراء الصيانة الدورية للمركبات، والالتزام بالسرعات المحددة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين المركبات.
مع اقتراب فصل الصيف، من الضروري أن تكون على دراية بالتأثير الذي يمكن أن تحدثه الحرارة على إطارات سيارتك، واتخاذ تدابير استباقية لمنع المواقف الخطيرة.
وحذرت السلطات سائقي السيارات من ضرورة التأكد من عدم تآكل أو تلف الإطارات، والتحقق من تاريخ التصنيع، وفحص ضغط الإطارات.
هناك خمسة عوامل رئيسية تساهم في انفجار الإطارات، وهي:
تحميل المركبة بما يفوق قدرة الإطار
ضغط الهواء غير صحيح
السرعة الزائدة التي تتجاوز تصنيف تصميم الإطار
الاحتكاك بين الإطارات والأسطح الإسفلتية الساخنة
سوء الاستخدام السابق، مثل القيادة على تضاريس غير مناسبة
ومع ذلك، فإن فحص الإطارات ليس الوسيلة الوحيدة لمنع الحوادث. فمن الضروري إجراء فحوصات دورية للمركبة وفحص الزيوت وسوائل التبريد ومكوناتها الأخرى. بالإضافة إلى سلامة السيارة، يجب على السائقين التحلي بسلوكيات جيدة على الطرق.