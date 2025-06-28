صيف بلا حوادث" في الإمارات مع تصاعد درجات الحرارة

تُحثّ الحملة، التي أطلقتها وزارة الداخلية، مستخدمي الطرق على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور. وتهدف هذه الحملة التوعوية إلى الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، والمساهمة في الحد من الحوادث، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية.