صيف بلا حدود: "دخول الأطفال مجاناً" في أبرز فنادق الإمارات

هذا الصيف، يمكن للأطفال دون سن ١٢ عامًا الإقامة مجانًا والاستمتاع بدخول مجاني إلى نادي نوفوتيل للأطفال. كما سيحصل جميع الضيوف على خصم ٣٠٪ على المأكولات والمشروبات في جميع مطاعم أكور في فنادق أكور بمركز دبي التجاري العالمي، بما في ذلك مطعمي "إنتري نوس" و"كافيه كريم" العالميين في نوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي، ومطعم "ووك آند كو" الآسيوي في فندق إيبيس وان سنترال، ومطعم "توين" المتوسطي في فندق إيبيس مركز دبي التجاري العالمي.