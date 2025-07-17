صيف بلا حدود: "دخول الأطفال مجاناً" في أبرز فنادق الإمارات

هل تقضي الصيف هنا؟ مع أن الاستمتاع بالهواء الطلق قد لا يكون ممكنًا، إلا أن هناك وفرة من الأنشطة التي تُبقي السكان منشغلين في حر الصيف.
تقدم الفنادق في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة عروضًا خاصة لتتمكن من اصطحاب أطفالك للاستمتاع ببعض الوقت العائلي بعيدًا عن المنزل.
فيما يلي بعض الفنادق التي تسمح للأطفال بالدخول مجانًا:
1. الإقامة في ريكسوس باب البحر، رأس الخيمة
يقع هذا المنتجع الشامل للغاية على شواطئ جزيرة المرجان، ويوفر مزيجًا من وسائل الراحة ذات الخمس نجوم والأنشطة الترفيهية المناسبة للعائلات.
من الآن وحتى 30 سبتمبر، يمكن للعائلات الاستمتاع بعطلة صيفية شاملة كليًا تبدأ من 799 درهمًا إماراتيًا لليلة الواحدة في غرفة ديلوكس و1599 درهمًا إماراتيًا لجناح الأطفال، مع إقامة مجانية لطفلين أقل من 12 عامًا.
ويحصل الضيوف الذين يحجزون إقامة لمدة ثلاث ليالٍ أيضًا على ترقية مجانية إلى غرفة بريميوم جاردن، وهي مثالية للعائلات التي تبحث عن مساحة إضافية وراحة أثناء الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخصبة.
2. فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي
يسري هذا العرض حتى 23 أغسطس 2025، وينطبق على الأطفال دون سن 12 عامًا، ويمثل عرض "دخول الأطفال مجانًا" الفرصة المثالية لخلق ذكريات لا تُنسى في أطول فندق خمس نجوم في العالم.
سواء كنت ترغب في الاستمتاع بتناول الطعام في مطاعم الفندق الحائزة على جوائز، أو الاسترخاء في منتجع سراي سبا، أو استكشاف منطقة الخليج التجاري ووسط مدينة دبي، فإن هذا العرض يضمن لك احتفالاً مميزاً بعيد الفطر مع عائلتك.
لمزيد من التفاصيل حول الباقات، يرجى الاتصال على 04-4142000.
3. فندق نوفوتيل مركز التجارة العالمي
يقع فندق نوفوتيل مركز التجارة العالمي على بعد دقائق قليلة من أفضل مناطق الجذب السياحي وعلى بعد خمس دقائق فقط من محطة المترو، ويقدم إقامة تبدأ من 149 درهمًا إماراتيًا في الليلة.
هذا الصيف، يمكن للأطفال دون سن ١٢ عامًا الإقامة مجانًا والاستمتاع بدخول مجاني إلى نادي نوفوتيل للأطفال. كما سيحصل جميع الضيوف على خصم ٣٠٪ على المأكولات والمشروبات في جميع مطاعم أكور في فنادق أكور بمركز دبي التجاري العالمي، بما في ذلك مطعمي "إنتري نوس" و"كافيه كريم" العالميين في نوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي، ومطعم "ووك آند كو" الآسيوي في فندق إيبيس وان سنترال، ومطعم "توين" المتوسطي في فندق إيبيس مركز دبي التجاري العالمي.
4. فندق ذا إتش دبي
احجز إجازتك القادمة في فندق ذا إتش دبي واحصل على خصم يصل إلى ٢٠٪ على أسعار الغرف، وإفطار مجاني، والمزيد. واصنع ذكريات عائلية لا تُنسى مع عرض "الأطفال مجانًا"، حيث يحصل أطفالك على إقامة وتناول طعام مجاني.
يُمكن تسجيل الوصول المبكر من الساعة 11 صباحًا وتسجيل المغادرة المتأخر حتى الساعة 4 مساءً (حسب التوافر).
ويوفر الفندق أيضًا خدمات نقل مكوكية مجانية إلى دبي أوتلت مول وجزيرة ياس.
5. إقامة في فندق JA Ocean View
استمتع بوقت ممتع مع بوفيه إفطار مجاني في جناحك الفسيح المكون من غرفة نوم واحدة أو اصنع ذكريات لا تُنسى بزيارة عين دبي - أطول عجلة مراقبة في العالم، وكل ذلك مشمول في إقامتك.
استمتع بوقتك على أكمل وجه مع إقامة لمدة ٢٤ ساعة ومرونة في تسجيل الوصول والمغادرة، ما يمنحك حرية النوم لوقت متأخر، والسباحة في وقت متأخر، والاستمتاع بكل لحظة. من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٥، تتوفر هذه التجربة ابتداءً من ٩٠٠ درهم إماراتي فقط للغرفة في الليلة، شاملة الضرائب ورسوم الخدمة.
تشمل إقامتك مجموعة من الامتيازات المناسبة للعائلات: وجبة إفطار وعشاء مجانية لجميع أفراد الأسرة (بما في ذلك ما يصل إلى طفلين تحت سن 12 عامًا)، وخصم 50% على الغرفة الثانية للأطفال - مثالية للعائلات التي تحتاج إلى مساحة أكبر - وترقية مجانية إلى جناح بغرفة نوم واحدة مع شرفة وإطلالة على البحر.
6. تذكرة يومية إلى فوكو دبي ذا بالم - الشاطئ
أطلق الفندق "voco Beach Day Pass"، وهي تجربة نهارية مصممة خصيصًا لدعوة الضيوف غير المقيمين للاستمتاع بأشعة الشمس مع إمكانية الوصول الكامل إلى الشاطئ الخاص ورصيد قابل للاسترداد على الطعام والمشروبات.
مع التركيز على الراحة والسحر المطبخي، تشمل التجربة إمكانية الوصول طوال اليوم من الساعة 9 صباحًا حتى غروب الشمس، مع توفر كراسي الاستلقاء للتشمس على أساس أسبقية الحضور.
إذا كنت قادماً في منتصف الأسبوع، تبدأ الأسعار من 150 درهماً للشخص البالغ من الاثنين إلى الخميس مع استرداد 130 درهماً على الطعام والشراب، و200 درهم للشخص البالغ في عطلات نهاية الأسبوع مع استرداد 150 درهماً للإنفاق، وتتيح لك البطاقة الدخول الكامل إلى الشاطئ الخاص من الساعة 9 صباحاً حتى غروب الشمس.
يمكن للأطفال دون سن 12 عامًا الانضمام إلى والديهم مجانًا، على الرغم من أن كراسي الاستلقاء للتشمس غير متضمنة.