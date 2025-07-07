صيف الفجيرة مجاني وممتع: دروس سباحة وتجديف للأطفال

مخيم الشاطئ الصيفي، الذي ينظمه نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، يستمر حتى 21 يوليو 2025.

صور: مقدمة من نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية

وسط صيف الإمارات الحارق، يستفيد الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات في الفجيرة إلى أقصى حد من الحرارة من خلال المشاركة في أنشطة صيفية مجانية عادة ما يخصصها الكثيرون للأشهر الباردة.

كجزء من حملة "صيف الفجيرة" التي انطلقت في 25 يونيو تحت شعار "صيف المرح المائي" (Summer Splash)، يحظى الأطفال بفرصة ممارسة العديد من الأنشطة المائية مثل السباحة والتجديف.