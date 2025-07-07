صيف الفجيرة مجاني وممتع: دروس سباحة وتجديف للأطفال

مخيم الشاطئ الصيفي، الذي ينظمه نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، يستمر حتى 21 يوليو 2025.
صور: مقدمة من نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية
وسط صيف الإمارات الحارق، يستفيد الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات في الفجيرة إلى أقصى حد من الحرارة من خلال المشاركة في أنشطة صيفية مجانية عادة ما يخصصها الكثيرون للأشهر الباردة.
كجزء من حملة "صيف الفجيرة" التي انطلقت في 25 يونيو تحت شعار "صيف المرح المائي" (Summer Splash)، يحظى الأطفال بفرصة ممارسة العديد من الأنشطة المائية مثل السباحة والتجديف.
مخيم الشاطئ الصيفي، الذي ينظمه نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 16 عامًا، سيستمر حتى 21 يوليو 2025.
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لتعزيز المهارات الحياتية الأساسية، وتشجيع العادات الصحية، وتوفير تدريب رياضي منظم تحت إشراف محترفين مؤهلين، أُطلقت المبادرة ضمن توجيهات من الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.
الخطة الشاملة التي قدمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية لبرنامج الشاطئ الصيفي لا تتضمن فقط الرياضات المائية البدنية مثل التجديف والسباحة وسباق الزوارق السريعة، بل توفر للمشاركين أيضاً أنشطة تعليمية مثل جلسات توعية تركز على الحفاظ على البيئة البحرية.
شارك حتى الآن 75 طفلاً في الحملة الصيفية. وقد أوضح المنظمون أن البرنامج شهد إقبالاً قوياً من كل من المشاركين الذكور والإناث حتى الآن. تقام الأنشطة يومياً من الساعة 5:00 مساءً حتى 7:00 مساءً، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع.
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز ثقافة الأنماط الحياتية النشطة والمسؤولة داخل المجتمع، وزيادة الوعي بقيمة الرياضات البحرية في تنمية مواهب الشباب، حسبما أفاد نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.