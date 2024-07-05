صيف الإمارات: الإفراط في شرب الماء ضار بالصحة

بحسب الخبراء، مع اشتداد حدة فصل الصيف في دولة الإمارات ، يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمراً بالغ الأهمية للصحة الجيدة ويساعد شرب الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم والوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة، ولكن من المهم أيضاً تجنب الإفراط في شرب الماء.

,يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الماء إلى حالة تسمى التسمم المائي أو نقص صوديوم الدم - والتي تحدث عندما تكون مستويات الصوديوم في الدم منخفضة بشكل غير طبيعي.

يؤدي انخفاض تركيز الصوديوم في الدم إلى تضخم الخلايا، بما في ذلك خلايا الدماغ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية وتتراوح الأعراض من الصداع والغثيان إلى الارتباك أو النوبات أو حتى الغيبوبة في حالات نادرة.