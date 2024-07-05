صيف الإمارات: الإفراط في شرب الماء ضار بالصحة
بحسب الخبراء، مع اشتداد حدة فصل الصيف في دولة الإمارات ، يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمراً بالغ الأهمية للصحة الجيدة ويساعد شرب الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم والوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة، ولكن من المهم أيضاً تجنب الإفراط في شرب الماء.
,يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الماء إلى حالة تسمى التسمم المائي أو نقص صوديوم الدم - والتي تحدث عندما تكون مستويات الصوديوم في الدم منخفضة بشكل غير طبيعي.
يؤدي انخفاض تركيز الصوديوم في الدم إلى تضخم الخلايا، بما في ذلك خلايا الدماغ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية وتتراوح الأعراض من الصداع والغثيان إلى الارتباك أو النوبات أو حتى الغيبوبة في حالات نادرة.
قالت الدكتورة هايدي وجدي، طبيبة عامة في مركز ميدكير الطبي، الفرجان الغربية، لصحيفة خليج تايمز: "يمكن للكلى السليمة معالجة ما يصل إلى 0.8 إلى 1.0 لتر من الماء في الساعة. إن استهلاك أكثر من هذه الكمية، وخاصة في فترة قصيرة، يمكن أن يرهق الكلى ويؤدي إلى التسمم المائي."، مشسرة الى تظاهر بعض صانعي المحتوى بأنهم "خبراء"و "ينصحون" بشرب أكبر قدر ممكن من الماء.
ورغم أن الحفاظ على الرطوبة أمر هام جداً، إلا أنه ينبغي على السكان تجنب شرب كميات كبيرة من المياه. وحذر الدكتور "أديتيا بهابهي"، استشاري أمراض الكلى في مستشفى إن إم سي رويال في الشارقة، من شرب أكثر من ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء خلال فترة قصيرة، "لأن ذلك قد يكون ضاراً، خاصة إذا تكرر طوال اليوم".
ونصح بشرب الماء بشكل منتظم طوال اليوم، "و الاستجابة للحاجة للمياه حسب إشارات العطش".
ويوصي الدكتور خالد شكري، المتخصص في طب مكافحة الشيخوخة والتجديد في مركز ويلث ميدكير الطبي، بشرب لترين من الماء يومياً خلال فصل الصيف. ويمكن زيادة هذا المقدار للأشخاص الذين يمارسون أنشطة شاقة في الخارج. ومع ذلك، حذر من استهلاك أكثر من 1.5 لتر من الماء في الساعة، حيث قد يؤدي ذلك إلى "تخفيف مستويات الإلكتروليت في الدم، مما قد يتسبب في مخاطر صحية".
وقدم الدكتور وجدي بعض النصائح العملية للحفاظ على رطوبة الجسم بالمستوى المناسب:
اشرب بانتظام: لا تنتظر حتى تشعر بالعطش لتشرب الماء. يعد شرب كميات صغيرة على مدار اليوم أكثر فعالية من شرب كميات كبيرة مرة واحدة.
موازنة الإلكتروليتات: تناول المشروبات أو الأطعمة التي تحتوي على الإلكتروليتات، خاصة إذا كنت تمارس أنشطة بدنية مكثفة. يمكن أن تكون المشروبات الرياضية جيدة، ولكن يجب الانتباه إلى محتوى السكر الموجود بها.
تناول الأطعمة الغنية بالمياه: قم بدمج الفواكه والخضروات مثل البطيخ والخيار والبرتقال في نظامك الغذائي لتعزيز الترطيب.
مراقبة لون البول: البول ذو اللون الفاتح هو علامة على الترطيب المناسب.