صيف الإمارات: الآباء يحولون العطلة إلى دروس مالية لأطفالهم

بينما تمتلئ أجندات العائلات في جميع أنحاء الإمارات بالسفر وتناول الطعام في الخارج والمخيمات الصيفية، يحوّل العديد من الآباء هذه الإجازات إلى شيء أكثر جدوى – تعليم أطفالهم عن المال.
عالميًا، تتزايد المخاوف بشأن الاعتماد المالي للشباب. كشف تقرير حديث صادر عن موقع Savings.com لعام 2025 أن 50% من الآباء في الولايات المتحدة ما زالوا يغطون نفقات أبنائهم البالغين، بمتوسط يزيد عن 5,400 درهم (1,474 دولارًا) شهريًا.
في الإمارات، يتبع العديد من الآباء نهجًا استباقيًا في التربية المالية – محولين النزهات اليومية، مثل الذهاب للتسوق أو الرحلات العائلية، إلى دروس مالية واقعية لتعزيز الاستقلالية مبكرًا.
مع وجود الأطفال في المنزل وارتفاع الإنفاق الصيفي، توفر الإجازة فرصة قيمة لتعليم الميزانية والادخار والإنفاق الواعي. من مصروف الجيب الصغير إلى تحديد أهداف الادخار، يقول الخبراء إن الدروس الأكثر فعالية غالبًا ما تأتي من التجارب اليومية.
قال التربويون إن الصيف يمثل فرصة ذهبية لغرس عادات مالية ذكية في الأطفال.
قالت أماندا ميرفي، رئيسة المرحلة الثانوية في مدرسة جيمس الدولية – الخيل: "الصيف يمنح الطلاب فرصة للراحة وإعادة التوازن وإعادة الاتصال بأنفسهم وعائلاتهم والعالم خارج الفصول الدراسية."
وبينما تُدمج الثقافة المالية في منهج البكالوريا الدولية للمدرسة، خاصة في برنامج السنوات المتوسطة ودروس إدارة الأعمال، تعتقد ميرفي أن الدروس الأكثر تأثيرًا تأتي من خارج الكتب المدرسية.
وأضافت: "برامج الثقافة المالية المنظمة خلال العطلات قد تفيد البعض، ولكن يجب أن تكون متوازنة مع وقت للتجارب الحياتية الحقيقية."
وأشارت كذلك: "التعلم لا يقتصر أبدًا على جدران المدرسة، ولا ينبغي أن يشعر الصيف وكأنه امتداد للجدول الزمني. في أفضل حالاته، هو وقت للتعلم غير المنظم، والفرح، وصنع الذكريات – لأن تلك استثمارات أيضًا."
ردد جيراش هيمناني، مدرب حياة ومعالج بالطاقة مقيم في دبي، هذا الشعور. قال: "تعليم الثقافة المالية خلال العطلات فرصة رائعة للتعلم التجريبي." وأضاف: "النزهات الصيفية والمخيمات وحتى رحلات التسوق اليومية يمكن أن تصبح دروسًا قوية في الإنفاق الواعي، ووضع الميزانية، واتخاذ الخيارات الهادفة."
وأضاف: "هذه المواقف الحياتية الحقيقية تتيح للأطفال رؤية المال ليس كمصدر للتوتر أو الاستحقاق، بل كأداة يجب استخدامها بوعي ونية."
وحث هيمناني الآباء أيضًا على نمذجة السلوك المالي الصحي. "من المهم للآباء فحص علاقتهم الخاصة بالمال. الأطفال يقلدون ما يلاحظونه أكثر مما يُقال لهم. الصدق مع عقلية مالك الخاصة وإفساح المجال للحوار بدلاً من السيطرة يخلق أساسًا عاطفيًا صحيًا لطفلك."
بن ليبيغ، مخطط مالي مسجل، يعطي ابنته دروسًا في المال منذ صغرها. والآن، وهي في سن المراهقة، تطبق تلك المهارات في الحياة الواقعية.
بالنسبة للمغترب الفلبيني، تعتبر المحادثات حول المال جزءًا منتظمًا من الحياة الأسرية. قال: "منذ أن كانت ابنتي صغيرة جدًا، بدأنا بالفعل في تعليمها كيفية التعامل مع المال."
وأضاف: "لقد شجعناها دائمًا على إدارة أموالها الخاصة من المصروفات أو الهدايا أو بيع الكتب المستعملة." وتابع: "خمسون بالمائة من أي شيء تتلقاه يذهب مباشرة إلى المدخرات. إنها قاعدة غير قابلة للتفاوض."
قال ليبيغ إن النتيجة واضحة. الآن بعد أن زادت نزهات ابنته البالغة من العمر 15 عامًا مع الأصدقاء خلال الإجازة، فإنها تضع تلك الدروس موضع التنفيذ. "هذا هو المكان الذي يصبح فيه درسنا عن الإشباع المتأخر مفيدًا... إذا رأت أي شيء يعجبها، يتم تعليمها ألا تشتريه بشكل متهور ولكن أن تناقشه معنا أولاً."
وقال إن هذا ساعدها ليس فقط على التخطيط بشكل أفضل، ولكن أيضًا على التساؤل عما إذا كانت تريد شيئًا حقًا. "على مر السنين من تعليم ابنتي بصبر كيفية التعامل مع أموالها، نرى الآن تحسينات كبيرة بشكل واضح... إنها تنضج، ونحن نشركها في مناقشات الشؤون المالية للعائلة أيضًا."
بالنسبة لأريجيت ناندي، والد لطفل يبلغ من العمر تسع سنوات، بدأ الأمر ببضعة دراهم فقط شهريًا.
قال: "لقد بدأت أعطي ابني حوالي 30 درهمًا شهريًا كمصروف جيب." وأضاف: "يحتفظ بها في حصالته ولا يشتري شيئًا إلا بعد مناقشته معنا. نظرًا لأنها عطلة صيفية وهو في المنزل، ترسل زوجتي أحيانًا بمفرده إلى محل حلويات أو مطعم وجبات سريعة بينما تنتظر في السيارة. تعطيه نقودًا، يقوم بالشراء، ويعيد الباقي."
قال إن هذا النشاط الصغير كان له تأثير كبير. "لقد وضعنا حدودًا للإنفاق، مما ساعده على تطوير حس قوي بالمسؤولية. غالبًا ما ينفق أقل مما هو مسموح له. وفي بعض الأحيان، يستخدم حتى أمواله المدخرة لشراء هدايا عيد ميلاد للأصدقاء وأبناء العم."