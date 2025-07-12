صيف الإمارات: الآباء يحولون العطلة إلى دروس مالية لأطفالهم

بينما تمتلئ أجندات العائلات في جميع أنحاء الإمارات بالسفر وتناول الطعام في الخارج والمخيمات الصيفية، يحوّل العديد من الآباء هذه الإجازات إلى شيء أكثر جدوى – تعليم أطفالهم عن المال.

عالميًا، تتزايد المخاوف بشأن الاعتماد المالي للشباب. كشف تقرير حديث صادر عن موقع Savings.com لعام 2025 أن 50% من الآباء في الولايات المتحدة ما زالوا يغطون نفقات أبنائهم البالغين، بمتوسط يزيد عن 5,400 درهم (1,474 دولارًا) شهريًا.

في الإمارات، يتبع العديد من الآباء نهجًا استباقيًا في التربية المالية – محولين النزهات اليومية، مثل الذهاب للتسوق أو الرحلات العائلية، إلى دروس مالية واقعية لتعزيز الاستقلالية مبكرًا.

عادات مالية ذكية

مع وجود الأطفال في المنزل وارتفاع الإنفاق الصيفي، توفر الإجازة فرصة قيمة لتعليم الميزانية والادخار والإنفاق الواعي. من مصروف الجيب الصغير إلى تحديد أهداف الادخار، يقول الخبراء إن الدروس الأكثر فعالية غالبًا ما تأتي من التجارب اليومية.

قال التربويون إن الصيف يمثل فرصة ذهبية لغرس عادات مالية ذكية في الأطفال.

قالت أماندا ميرفي، رئيسة المرحلة الثانوية في مدرسة جيمس الدولية – الخيل: "الصيف يمنح الطلاب فرصة للراحة وإعادة التوازن وإعادة الاتصال بأنفسهم وعائلاتهم والعالم خارج الفصول الدراسية."