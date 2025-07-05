صيف الإمارات: إقامات فندقية بـ 99 درهماً بدل تذاكر السفر وعناء التأشيرات

لا شك أن قضاء عطلة صيفية في الخارج خيار مغرٍ، لكنه قد لا يكون دائماً سهلاً على الجيب. خاصة وأن الفنادق في الإمارات تجذب المصطافين بأسعار جذابة.

مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتزايد تكلفة السفر الدولي، يختار العديد من سكان الإمارات الآن قضاء عطلاتهم الصيفية داخل الدولة. ومما يثير دهشتهم، تقدم الفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء الإمارات عروضاً خاصة، مع أسعار الإقامات الفندقية التي تبدأ من 99 درهماً فقط في الليلة.

بينما كانت أشهر الصيف تُقضى عادة في السفر إلى الخارج للعديد من العائلات، شهد هذا العام تحولاً. يقول السكان إن ارتفاع تكلفة تذاكر الطيران، ومتاعب التأشيرات، والزيادة العامة في نفقات السفر هي الأسباب وراء اختيار قضاء العطلة في الإمارات.

"لقد حسبت جميع التكاليف، وهي تقريباً ضعف السعر المعتاد،" قال فيصل م.، وهو مدير تسويق ومقيم في القصيص. "بالنسبة لعائلة مكونة من أربعة أفراد، حتى رحلة قصيرة إلى الخارج مكلفة جداً إذا أضفت إليها تذاكر الطيران، والفنادق، والطعام، والأنشطة. لذلك، قررنا تجربة إقامة فندقية في الإمارات. إنها أرخص، وأسهل، ولا تزال ممتعة."

لتلبية الاهتمام المتزايد بالعطلات المحلية، تقدم العديد من الفنادق عروض صيفية رائعة. تشمل هذه العروض تسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وأسعار غرف أقل، وخصومات على الطعام، وأنشطة ممتعة للعائلات.

عروض وخصومات خاصة: إقامات فندقية بأسعار لا تُقاوم

تقدم بعض الفنادق عروضاً أسبوعية حيث يمكنك حجز غرفة بسعر يبدأ من 99 درهماً. يقدم فنادق روف (Rove Hotels) 10,000 غرفة مقابل 99 درهماً إماراتياً فقط في الليلة الواحدة في جميع فنادقها في الإمارات، مع فتح باب الحجوزات من 1 إلى 7 يوليو وصلاحية الإقامة حتى 31 أغسطس 2025.

أطلق بريمير إن (Premier Inn) عروض بيع سريعة أسبوعية، تقدم غرفاً تبدأ من 99 درهماً كل يوم أربعاء وخميس عبر فنادقها المتناوبة في الإمارات. تشمل هذه العروض خصماً بنسبة 30% على أسعار الغرف، و 25% على المأكولات والمشروبات، وخصومات على مناطق الجذب وخدمات سيارات الأجرة.

في رأس الخيمة، يقدم دبل تري باي هيلتون جزيرة المرجان (DoubleTree by Hilton Marjan Island) خصماً يصل إلى 20% للحجوزات المبكرة التي تتم قبل 2 سبتمبر، وهو صالح للإقامات في عطلة نهاية الأسبوع حتى 7 سبتمبر. وفي الوقت نفسه، يركز فندق إتش دبي (The H Hotel Dubai) على العائلات بخصم 20% على الإقامات، ووجبة إفطار مجانية، وباقات "الأطفال مجاناً" التي تشمل تناول الطعام والإقامة المجانية للأطفال دون 12 عاماً.

سواء كانت استراحة سريعة، أو عطلة نهاية أسبوع مع الأصدقاء، أو ببساطة تغييرًا في الروتين، فإن العرض المحدود الوقت يوفر طريقة منخفضة التكلفة للاستمتاع بتجربة فندقية في المدينة.