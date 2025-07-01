صيف أوروبا يغيّر خارطة السفر: سكان الإمارات يبحثون عن بدائل أقل حرارة

مع استمرار موجات الحر الشديد التي تجتاح أجزاءً من أوروبا، يُعيد بعض المسافرين من الإمارات العربية المتحدة النظر في وجهات عطلاتهم الصيفية. فمناطق مثل جنوب فرنسا، وإيطاليا وإسبانيا، التي كانت تُعتبر ملاذًا شهيرًا للهروب من حر الخليج، تشهد الآن درجات حرارة مماثلة، أو في بعض الحالات أسوأ، خلال أشهر ذروة السفر.
وفي يوم الاثنين، خاض رجال الإطفاء معارك ضد حرائق الغابات في تركيا وفرنسا، وتم إجلاء أكثر من 50 ألف شخص مع ضرب موجة حر مبكرة في الصيف لأوروبا.
وصدرت تحذيرات صحية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا. حتى هولندا، المعتادة على مناخ معتدل، أصدرت تحذيرًا من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة، مصحوبًا برطوبة عالية.
فاطمة النعيمي، إماراتية تبلغ من العمر 34 عامًا من العين، من بين من غيّروا خططهم. لسنوات، كان تقليد عائلتها الصيفي يقضي بقضاء أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في جنوب أوروبا، غالبًا ما يقسم بين فرنسا وإيطاليا.
هذا العام، عندما تحققتُ من حالة الطقس في يونيو ويوليو، كانت الحرارة قد تجاوزت 35 درجة مئوية. لم نكن نريد البقاء في المنزل طوال الوقت، كما قالت.
أوضحت فاطمة أنها كانت قلقة بشكل خاص على طفليها الصغيرين. "في هذا الحر الشديد، لا يوجد الكثير مما يمكنك فعله مع الأطفال. تصبح مشاهدة المعالم السياحية عبئًا، والأنشطة الخارجية محدودة. هذا يُفسد هدف الرحلة."
وبدلاً من ذلك، اختارت عائلة فاطمة الذهاب إلى كوينزتاون، نيوزيلندا ، بحثًا عن الهدوء والمغامرة في الهواء الطلق.
"لم نزرها من قبل، لكن الطقس هناك يبدو أكثر راحة، تتراوح درجة الحرارة بين ١٤ و١٨ درجة مئوية. إنه فصل الشتاء، لذا لا يزال بإمكان الأطفال قضاء وقتهم في الخارج واستكشاف الطبيعة، ولا داعي للقلق من ارتفاع درجة الحرارة"، كما أوضحت.
وإلى جانب الراحة، كان هذا التحول منطقياً من الناحية المالية أيضاً.
أصبحت الرحلات الجوية أكثر توفرًا، وتبين أنها أرخص قليلاً من رحلاتنا الأوروبية المعتادة. نعتبرها فرصة لتجربة شيء جديد.
يتوافق اختيار فاطمة مع ما يراه الوكلاء في جميع المجالات.
ويلاحظ وكلاء السفر هذا الاتجاه أيضًا.
قالت فينولي أوبيسيكارا، رئيس قسم المبيعات في جوفيال ترافل: "نشهد تحولاً واضحاً في طريقة تخطيط الناس لعطلاتهم، حيث أصبح الاحتباس الحراري عاملاً رئيسياً في قرارات السفر. ويُعدِّل العديد من عملائنا برامج رحلاتهم لتجنب فترات الحر الشديد، ويُبدون اهتماماً متزايداً بخيارات السفر المستدامة".
وأضافت أن طلبات الإقامة والتجارب الصديقة للبيئة قد ازدادت. "هناك وعي متزايد بالأثر البيئي للسياحة، ويطلب المسافرون تجارب مسؤولة. في جوفيال ترافل، نلتزم بتوجيه عملائنا نحو خيارات لا تُنسى ومراعية للبيئة."
وقال محمد جاسم الريس، نائب المدير العام لشركة وكالات الريس للسفر والشحن، إن التحول أصبح أكثر وضوحاً.
قال: "كان الصيف في السابق يقتصر على أوروبا في الغالب. ولا يزال قائمًا، لكن الكثيرين ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة بسبب الحر. وفي السنوات القليلة الماضية، ازدادت الحرارة هناك".
وأضاف: "يختار البعض بدائل مثل كيب تاون أو غولد كوست. في كيب تاون، الشتاء، لذا تتراوح درجات الحرارة بين ١٣ و١٥ درجة. لا تزال سويسرا خيارًا جيدًا لأن الجبال تُساعد، ولكن بشكل عام، الناس أكثر حذرًا".