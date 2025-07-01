صيف أوروبا يغيّر خارطة السفر: سكان الإمارات يبحثون عن بدائل أقل حرارة

مع استمرار موجات الحر الشديد التي تجتاح أجزاءً من أوروبا، يُعيد بعض المسافرين من الإمارات العربية المتحدة النظر في وجهات عطلاتهم الصيفية. فمناطق مثل جنوب فرنسا، وإيطاليا وإسبانيا، التي كانت تُعتبر ملاذًا شهيرًا للهروب من حر الخليج، تشهد الآن درجات حرارة مماثلة، أو في بعض الحالات أسوأ، خلال أشهر ذروة السفر.

وفي يوم الاثنين، خاض رجال الإطفاء معارك ضد حرائق الغابات في تركيا وفرنسا، وتم إجلاء أكثر من 50 ألف شخص مع ضرب موجة حر مبكرة في الصيف لأوروبا.

وصدرت تحذيرات صحية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا. حتى هولندا، المعتادة على مناخ معتدل، أصدرت تحذيرًا من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة، مصحوبًا برطوبة عالية.

فرصة لتجربة شيء جديد

فاطمة النعيمي، إماراتية تبلغ من العمر 34 عامًا من العين، من بين من غيّروا خططهم. لسنوات، كان تقليد عائلتها الصيفي يقضي بقضاء أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في جنوب أوروبا، غالبًا ما يقسم بين فرنسا وإيطاليا.

هذا العام، عندما تحققتُ من حالة الطقس في يونيو ويوليو، كانت الحرارة قد تجاوزت 35 درجة مئوية. لم نكن نريد البقاء في المنزل طوال الوقت، كما قالت.

أوضحت فاطمة أنها كانت قلقة بشكل خاص على طفليها الصغيرين. "في هذا الحر الشديد، لا يوجد الكثير مما يمكنك فعله مع الأطفال. تصبح مشاهدة المعالم السياحية عبئًا، والأنشطة الخارجية محدودة. هذا يُفسد هدف الرحلة."

وبدلاً من ذلك، اختارت عائلة فاطمة الذهاب إلى كوينزتاون، نيوزيلندا ، بحثًا عن الهدوء والمغامرة في الهواء الطلق.

"لم نزرها من قبل، لكن الطقس هناك يبدو أكثر راحة، تتراوح درجة الحرارة بين ١٤ و١٨ درجة مئوية. إنه فصل الشتاء، لذا لا يزال بإمكان الأطفال قضاء وقتهم في الخارج واستكشاف الطبيعة، ولا داعي للقلق من ارتفاع درجة الحرارة"، كما أوضحت.

وإلى جانب الراحة، كان هذا التحول منطقياً من الناحية المالية أيضاً.

أصبحت الرحلات الجوية أكثر توفرًا، وتبين أنها أرخص قليلاً من رحلاتنا الأوروبية المعتادة. نعتبرها فرصة لتجربة شيء جديد.