صور نادرة من البداية: نافورة دبي تستعيد أمجادها بعد عملية تجديد شاملة

إنه وجهة لا تُفوّت، تمامًا كبرج خليفة، أطول برج في العالم. إنه من أولى محطات السياح لالتقاط صور السيلفي أو "الغروفي"، وربما لا يوجد مقيم في الإمارات العربية المتحدة لم يُبهر بعروضه المائية والأضواء والموسيقى المتزامنة.
أُغلقت نافورة دبي للتجديد منذ 19 أبريل/نيسان الماضي، ويتطلع الناس بشوق إلى إعادة افتتاحها أكبر وأكثر إشراقًا وجاذبية. وكانت إدارة دبي مول قد طمأنت الجمهور في وقت سابق، إذ أن تجديد هذا المعلم السياحي الشهير يأتي ضمن موعد نهائي صارم، مؤكدةً أن النافورة تهدف إلى العمل بكامل طاقتها بحلول الأسبوع المقبل، أكتوبر/تشرين الأول 2025.
مع ذلك، يبقى الترقب عاليًا - كأنك تنتظر الحلقة أو الموسم التالي من مسلسلك التلفزيوني أو فيلمك المفضل. يعشقه الناس لأنه مجاني تمامًا للمشاهدة - كل 30 دقيقة يوميًا من الساعة 6 مساءً إلى 11 مساءً، مع آلاف الأضواء وعشرات أجهزة العرض ونوافير مائية درامية تنفث أكثر من 22,000 جالون من الماء في الهواء أثناء العرض.
وكأي مشهدٍ شهير، لنافورة دبي قصتها الأصيلة. لنتتبع من خلال هذه الصور الحنينية بداياتها.
عندما تم افتتاح نافورة دبي للجمهور في 8 مايو 2009، امتلأت الليلة بالأغاني الإماراتية والعربية حيث "صعدت دبي حرفيًا إلى آفاق جديدة مع أحدث فخر لها".
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسميًا نافورة دبي، بحضور جماهيري حاشد. وصرح محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، في ذلك اليوم، بأن افتتاح نافورة دبي يُعدّ أحد تجسيدات رؤية سموه "الطموح الدائم نحو الأفضل".
على بحيرة برج خليفة المذهلة التي تبلغ مساحتها 30 فدانًا، انبهر المشاهدون باللحن المتناغم بين الموسيقى الإماراتية والعربية، حيث وصلت نفثات المياه إلى ذروتها حتى ارتفاع 500 قدم.
يمكن رؤية هذا العرض المذهل من مسافة تزيد عن 20 ميلاً، مما يجعله معلماً بارزاً للإمارة المعروفة بأضوائها المبهرة.
تعتبر العروض الضوئية في نافورة دبي مذهلة، كما أن الموسيقى وعروض الليزر آسرة، ولكن كيف حصلت على اسمها؟
وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز ، شارك أكثر من 4000 مشارك من 100 جنسية في مسابقة التسمية التي أقيمت في الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر 2008. وعلى الرغم من أن المسابقة كانت مفتوحة فقط لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تم تلقي المشاركات من جميع أنحاء العالم، مما يعكس أهمية دبي العالمية.
واقترح المشاركون أسماء يعتقدون أنها تجسد جوهر المدينة، وتم اختيار الاسم الفائز - نافورة دبي - من قبل لجنة مكونة من كبار الإدارة من إعمار، وقادة المجتمع، وخبراء المشروع، بإشراف ممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
منذ عرضها الأول في 8 مايو 2009، أصبحت أكبر نافورة راقصة في العالم - من تصميم شركة WET، ومقرها كاليفورنيا، وهي الشركة المُصممة لنافورة بيلاجيو في لاس فيغاس - القلب النابض لوسط مدينة دبي، حيث تأسر زوارها ليلاً بعروضها المائية والموسيقى والأضواء المتزامنة. كما أنها تُبهر ناظري الزوار نهارًا، وتُكمل ببراعة برج خليفة الشاهق ودبي مول الواسع.
في يوليو 2013، تم توسيع منطقة النافورة بين دبي مول وسوق البحار إلى امتدادها الحالي البالغ 275 متراً عبر بحيرة برج خليفة.
وفي فبراير/شباط من هذا العام، أعلنت شركة إعمار العقارية عن الإغلاق المؤقت لنافورة دبي لمدة خمسة أشهر "للخضوع لتجديد شامل لتقديم رقصات محسنة ونظام إضاءة وصوت متطور".
وأكدت إعمار أن النافورة ستكون "أكثر روعة" عند عودتها، مضيفة أن التحديثات ستخلق "عرضًا أكثر غامرة".
"نافورة دبي ليست مجرد مشهدٍ بديع، بل هي انعكاسٌ لروح دبي، حيث يمتزج الفن والابتكار والعاطفة في تناغمٍ مثالي. وبينما نُطوّر هذا المعلم الأيقوني، نواصل ابتكار تجارب تجمع الناس، وتُلهمهم بالدهشة، وتصمد أمام اختبار الزمن"، هذا ما صرّح به محمد العبار، مؤسس إعمار.
لا يمكن للناس الانتظار حتى ينبهروا مرة أخرى بسحرها.