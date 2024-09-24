صور مذهلة لسديم "زهرة التوليب" في أبوظبي

وأوضح المرصد أن سديم "زهرة التوليب" يقع على بُعد 6,000 سنة ضوئية من الأرض، وأن الضوء يستغرق 70 عاماً للسفر من أحد طرفيه إلى الآخر. يتكون السديم بشكل رئيسي من غاز الهيدروجين بالإضافة إلى نسبة ضئيلة من الأكسجين والكبريت.