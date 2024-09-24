صور مذهلة لسديم "زهرة التوليب" في أبوظبي
التقط علماء الفلك في الإمارات صوراً رائعة لسديم مميز يُدعى "زهرة التوليب"، والذي سُمِّي كذلك نظراً لتشابهه مع شكل الزهرة. ويقع هذا السديم الانبعاثي في كوكبة الدجاجة.
وقد شارك مرصد الختم الفلكي في أبوظبي الصورة الرئيسية للسديم، بالإضافة إلى بعض الأجزاء المكبّرة منه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح المرصد أن سديم "زهرة التوليب" يقع على بُعد 6,000 سنة ضوئية من الأرض، وأن الضوء يستغرق 70 عاماً للسفر من أحد طرفيه إلى الآخر. يتكون السديم بشكل رئيسي من غاز الهيدروجين بالإضافة إلى نسبة ضئيلة من الأكسجين والكبريت.
وأضاف المرصد أن "الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من النجوم المحيطة تؤيّن الغاز، مما يجعله يظهر بألوان خضراء وزرقاء وحمراء."
وقال المرصد: "تظهر الفقاعة الزرقاء الناتجة عن التأين من النجم الساطع في أعلى يمين مركز الصورة بوضوح."
إليكم بعض الصور له:
تم التقاط صورة سديم "زهرة التوليب" باستخدام تلسكوب رئيسي يبلغ قطره 14 بوصة في مرصد الختم في صحراء أبوظبي.
وأشار المرصد إلى أن الصورة هي عبارة عن تركيب من 236 صورة تم التقاطها باستخدام مرشحات الهيدروجين (أخضر) والأكسجين (أزرق) والكبريت (أحمر)، مع تعريض كل صورة لمدة ثلاث دقائق، ليبلغ إجمالي وقت التعريض حوالي 12 ساعة. وبعد معالجة الصور، يظهر غاز الهيدروجين باللون البرتقالي وغاز الأكسجين باللون الأزرق.